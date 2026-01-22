Trump Dice que Estados Unidos Desplegó a una Gran Fuerza Naval Rumbo a Irán

Este jueves, 23 de enero de 2025, el presidente Donald Trump confirmó el despliegue de una fuerza naval estadounidense hacia Irán.

La declaración se produjo a bordo del avión presidencial Air Force One, durante el vuelo de regreso a la Casa Blanca procedente de Suiza. Trump habló con reporteros que lo acompañaban en el trayecto.

Declaraciones sobre el despliegue militar

El mandatario estadounidense informó que su país tiene "una gran flotilla en esa dirección (Irán) por si acaso". Precisó que el despliegue responde a una medida preventiva ante la situación con la nación de Medio Oriente.

Trump añadió que "una gran fuerza va en camino hacia Irán", confirmando el movimiento de recursos militares hacia la región. El presidente no especificó detalles sobre el número de embarcaciones o personal involucrado en el despliegue.

El mandatario expresó su preferencia por evitar un conflicto, aunque enfatizó que mantiene vigilancia sobre Irán. No proporcionó información sobre situaciones específicas que motivaran el envío de la flotilla.

¿Por qué Trump da este anuncio?

El anuncio del despliegue naval se produce seis días después de que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, responsabilizara a Trump de las víctimas y daños generados tras protestas en territorio iraní.

El pasado 17 de enero, durante un acto religioso en Teherán ante miles de personas, Jameneí fue contundente al hablar del mandatario estadounidense. El líder iraní consideró a Trump culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones dirigidas a la nación iraní.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente con carácter económico y laboral, pero posteriormente se convirtieron en un reclamo ante el régimen. El gobierno iraní bloqueó el acceso a internet y las líneas telefónicas como medida para evitar la organización de los manifestantes.

Ante el rechazo popular al régimen islámico y actos de vandalismo, las autoridades iraníes reprimieron las manifestaciones. Reportes conservadores indican casi 3,500 muertos y más de 19,000 arrestos.

Durante la crisis, Trump aseguró que en caso de ser necesario, Estados Unidos ayudaría para evitar más muertes de manifestantes, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Jameneí declaró en su discurso que la nación iraní había roto el espinazo de la sedición, agregando que también debía romper el espinazo de los sediciosos. El líder supremo enfatizó que a pesar de haber acabado con la rebelión que atribuyó al gobierno estadounidense, este debe rendir cuentas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní y los organismos competentes recibieron instrucciones de dar seguimiento a esta labor. Jameneí afirmó que la república islámica derrotó nuevamente a Estados Unidos e Israel al impedir el avance de la sedición en Irán.

El líder iraní señaló que no quieren llevar al país a la guerra, pero tampoco perdonarían a los criminales nacionales e internacionales.

