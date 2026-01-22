Trump Ampliará “Política de Ciudad de México”, que Prohíbe Ayuda Exterior Para Financiar Abortos

Este jueves, la Administración de Donald Trump anunció que prohibirá el uso de ayuda exterior estadounidense para financiar servicios de aborto e iniciativas de diversidad y equidad.

El Gobierno publicará el viernes tres nuevas normativas que amplían la llamada "Política de Ciudad de México", conocida también como "Ley de Mordaza Global" por activistas de derechos reproductivos. Las restricciones afectarán el acceso a más de 30,000 millones de dólares en asistencia global.

Alcance de las nuevas restricciones

La política ahora aplicará no solo a organizaciones sin fines de lucro extranjeras, sino también a organizaciones internacionales y ONG estadounidenses que operen fuera del país.

La normativa, implementada desde 1984 durante el mandato del entonces presidente republicano Ronald Reagan, impide que las ONG extranjeras reciban ciertas formas de financiación estadounidense si prestan servicios relacionados con el aborto o abogan por los derechos reproductivos en el extranjero.

Patrón histórico de la "política Ciudad de México"

La "Política de Ciudad de México" suele ser rescindida cuando un demócrata asume la presidencia y se restablece mediante órdenes ejecutivas cuando gana un republicano. Tradicionalmente, se había limitado a restringir solo los fondos destinados a la asistencia para la planificación familiar.

Durante su primer mandato, Trump amplió la medida para que se aplicara a todos los fondos de asistencia de salud global. Al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, el neoyorquino la restableció como parte de su campaña contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y el llamado "wokismo", como califica a los pensamientos progresistas o no conservadores.

Impacto en agencias federales

Dentro de sus esfuerzos por reducir el tamaño del Gobierno federal y reducir el gasto, Trump desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), impactando a cientos de organizaciones y programas vitales en todo el mundo que dependían de la ayuda millonaria canalizada a través de la entidad.

El pasado noviembre, la Administración republicana ordenó a las embajadas de Estados Unidos que "tomen nota" de aquellos países cuyas autoridades promuevan o financien los abortos, la eutanasia, el cambio de sexo en menores o las políticas de diversidad, entre otras cuestiones.

Antecedentes del primer mandato

Durante su primera administración entre 2017 y 2021, Trump ya había expandido significativamente esta política. Según documentó Human Rights Watch en 2017, en aquel momento la medida extendió las restricciones a una cifra estimada de 8,800 millones de dólares de asistencia mundial estadounidense en salud.

Los fondos entonces afectados incluían apoyo para planificación familiar y salud reproductiva, salud materna e infantil, nutrición, VIH/SIDA, prevención y tratamiento de tuberculosis, malaria, enfermedades infecciosas, enfermedades tropicales desatendidas e incluso programas de agua, saneamiento e higiene.

La cifra actual de 30,000 millones de dólares representa una expansión considerable respecto a aquella versión implementada hace casi ocho años.

Con información de EFE.

