Frío y Lluvia en CDMX: Lanzan Nueva Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 23 de Enero 2026
Aquí te decimos en qué alcaldías hay alerta por el frío de mañana viernes, 23 de enero de 2026
Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) anunciaron que el frío y la lluvia seguirán en la capital del país, en las próximas horas, por lo que lanzaron una nueva alerta por las bajas temperaturas que se van a sentir mañana viernes, 23 de enero de 2026.
Lluvia hoy en CDMX
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 30 ya ingresó a México y provocará nevadas en las zonas serranas de varios estados del norte de la República mexicana y lluvias en diversas entidades.
Además, el nuevo frente frío 31, junto con el 30, originarán la tercera tormenta invernal de la temporada.
En cuanto a lluvia, el SMN pronosticó precipitaciones aisladas en Ciudad de México durante la tarde de hoy.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la lluvia en Ciudad de México se podría registrar en las zonas sur y poniente, con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.
Noticia relacionada: Tercera Tormenta Invernal: Nuevos Frentes Fríos 30 y 31 Provocarán Temperaturas Bajo Cero
Alcaldías en alerta por el frío de mañana en CDMX
En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció alerta amarilla para la mañana del viernes, en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 23/01/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 22, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/ls0s3ZBKIB
En dichas alcaldías, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados durante la madrugada y hasta el amanecer, entre las 01:00 y 08:00 horas del viernes.
Con información de N+.
RMT