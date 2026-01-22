Frío y Lluvia en CDMX: Lanzan Nueva Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 23 de Enero 2026

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) anunciaron que el frío y la lluvia seguirán en la capital del país, en las próximas horas, por lo que lanzaron una nueva alerta por las bajas temperaturas que se van a sentir mañana viernes, 23 de enero de 2026.

Lluvia hoy en CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 30 ya ingresó a México y provocará nevadas en las zonas serranas de varios estados del norte de la República mexicana y lluvias en diversas entidades.

Además, el nuevo frente frío 31, junto con el 30, originarán la tercera tormenta invernal de la temporada.

En cuanto a lluvia, el SMN pronosticó precipitaciones aisladas en Ciudad de México durante la tarde de hoy.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la lluvia en Ciudad de México se podría registrar en las zonas sur y poniente, con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

Alcaldías en alerta por el frío de mañana en CDMX

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció alerta amarilla para la mañana del viernes, en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 23/01/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/ls0s3ZBKIB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 22, 2026

En dichas alcaldías, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados durante la madrugada y hasta el amanecer, entre las 01:00 y 08:00 horas del viernes.

