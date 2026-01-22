Inicio Ciudad de México Frío y Lluvia en CDMX: Lanzan Nueva Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 23 de Enero 2026

Frío y Lluvia en CDMX: Lanzan Nueva Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 23 de Enero 2026

Aquí te decimos en qué alcaldías hay alerta por el frío de mañana viernes, 23 de enero de 2026

Arcoíris en CDMX el 21 de enero de 2026

Arcoíris en CDMX el 21 de enero de 2026. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) anunciaron que el frío y la lluvia seguirán en la capital del país, en las próximas horas, por lo que lanzaron una nueva alerta por las bajas temperaturas que se van a sentir mañana viernes, 23 de enero de 2026.

Lluvia hoy en CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 30 ya ingresó a México y provocará nevadas en las zonas serranas de varios estados del norte de la República mexicana y lluvias en diversas entidades.

Además, el nuevo frente frío 31, junto con el 30, originarán la tercera tormenta invernal de la temporada.

En cuanto a lluvia, el SMN pronosticó precipitaciones aisladas en Ciudad de México durante la tarde de hoy.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la lluvia en Ciudad de México se podría registrar en las zonas sur y poniente, con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

Alcaldías en alerta por el frío de mañana en CDMX 

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció alerta amarilla para la mañana del viernes, en las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

En dichas alcaldías, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados durante la madrugada y hasta el amanecer, entre las 01:00 y 08:00 horas del viernes.

Con información de N+.

RMT

