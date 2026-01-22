Concluye Comparecencia de Gertz Manero ante Primera Comisión de la Permanente del Congreso

Este jueves, 22 de enero de 2026, el exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso, para su ratificación como embajador de México ante el Reino Unido.

La sesión inició con un mensaje de Gertz Manero, de hasta 15 minutos, después se dio paso a las intervenciones y preguntas de cada grupo parlamentario.

De ser aprobado el dictamen, Alejandro Gertz rendirá protesta del cargo ante el pleno de la Comisión Permanente, en la sesión del lunes 26 de enero.

Previo a su comparecencia, Gertz Manero tuvo una reunión privada con Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, y con Verónica Noemí Camino.

