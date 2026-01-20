Gertz Manero a la Embajada de Reino Unido: Comisión Permanente Discutirá Nombramiento

La Comisión Permanente del Congreso recibió de forma oficial el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. De ser aprobada su asignación, el exfiscal podría rendir protesta el próximo lunes 26 de enero, durante la última sesión de la Permanente.

Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 27 de noviembre del 2025.

renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 27 de noviembre del 2025. Sucederá como embajador de México en el Reino Unido a Josefa González Blanco.

Analizan nombramiento como embajador de Gertz Manero

Durante esta semana, la Primera Comisión de la Permanente analizará la propuesta enviada por el Ejecutivo para asignar a Alejandro Gertz como embajador de México ante el Reino Unido. Durante la conferencia mañanera del 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que espera que el nombramiento sea aprobado en los próximos días:

Entiendo que se va a aprobar. Se puede aprobar por la Comisión Permanente. Entiendo que se aprueba en estos días.

Por su parte, la morenista Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, declaró que, en caso de que el Pleno ratifique el nombramiento, Alejandro Gertz Manero podría rendir protesta el lunes 26 de enero. Ese día se realizará la última sesión de la Comisión Permanente.

El documento firmado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, fue turnado a la Subcomisión de Asuntos Internacionales. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), declaró que no habrá fast track en el nombramiento de Alejandro Gertz Manero.

¿Qué es la Comisión Permanente del Congreso?

La Comisión Permanente es un órgano, compuesto por 37 legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado, que mantiene activo al Poder Legislativo durante los periodos de receso.

Según explica la propia Cáamra de Diputados, entre las funciones de este organismo está recibir iniciativas, ratificar nombramientos y convocar a sesiones extraordinarias. El próximo periodo ordinario de sesiones comenzará el 1 de febrero.

