Sheinbaum Confía en que Senado Aprobará a Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que confía en que el Senado aprobará el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México ante Reino Unido.

Durante la conferencia mañanera de hoy, 19 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum recordó que el beneplácito ya fue concedido por el país receptor, por lo que el siguiente paso es la aprobación legislativa, sin entrar en más detalles.

Entiendo que se va a aprobar por la comisión Permanente, entiendo que se aprueba en estos días"

Gertz Manero irá a embajada de México en Reino Unido

Cabe recordar que Gertz Manero renunció a su cargo como fiscal General de la República el pasado 27 de noviembre de 2025. El exfiscal fue sucedido por Ernestina Godoy, tras seis años en el cargo.

Asumió como fiscal General de la República en enero de 2019 en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 27 de noviembre, el Senado de la República aceptó la renuncia de Gertz.

Ese mismo día se anunció que asumiría el cargo de embajador de México ante un país amigo, Reino Unido

