Boric Agradece Ayuda a México: Decreta Dos Días de Duelo por 21 Muertos en Incendios en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, agradeció en sus redes sociales la llegada de brigadistas de México para ayudar a combatir los incendios forestales que afectan al sur del territorio chileno.

Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias ⁦@Claudiashein⁩ pic.twitter.com/usD4ApHKyC — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 22, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió de inmediato a su homólogo de Chile.

México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo 🇲🇽 🇨🇱 https://t.co/3AnGvKZD53 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 22, 2026

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció este jueves 22 de enero de 2026 que 145 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal llegaron a Chile para ayudar a extinguir unos incendios que están golpeando el sur del país y que han provocado la muerte de al menos 21 personas.

A través de sus redes sociales, la Cancillería mexicana informó que los efectivos de emergencias arribaron a la ciudad chilena de Concepción, siguiendo las "instrucciones" de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la SRE, este gesto reafirma la "permanente solidaridad" mexicana con el "hermano pueblo chileno en estos momentos difíciles, como la ha recibido en tantas ocasiones de su parte".

Esta misión de cooperación fue organizada por la Comisión Nacional Forestal, de la que forman parte los brigadistas, por las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Defensa, así como por el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México.

Deseamos todo lo mejor a los brigadistas mexicanos, en esta tarea solidaria con nuestras hermanas y hermanos chilenos, y los esperamos pronto de vuelta en casa

Por instrucciones de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), el día de hoy llegaron a la ciudad de Concepción, en Chile, 145 brigadistas mexicanos para sumarse a las labores de emergencia frente a los incendios forestales que azotan las… pic.twitter.com/JDbHOLm46C — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 22, 2026

Sheinbaum adelantó el pasado lunes, en su conferencia de prensa diaria, el apoyo de México al Gobierno chileno tras los incendios forestales en las regiones de Ñuble y el Biobío que han dejado, por el momento, 21 muertos. Así lo había expresado la mandataria mexicana.

Vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo. Una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras, va a haber apoyo

Los incendios han dejado más de 20 mil personas damnificadas, 817 viviendas destruidas y más de 40 mil hectáreas calcinadas en Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, según los datos del Ejecutivo chileno.

¡Llegó la ayuda desde México! 🇨🇱🇲🇽



Gracias a la coordinación entre Cancillería, el Ministerio de Defensa, Conaf y la Fuerza Aérea de Chile, esta mañana aterrizaron en Concepción 145 brigadistas y más de 360 kilos de carga para el combate de incendios desde Guadalajara.



El… pic.twitter.com/tOG8GCOxDT — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 22, 2026

Tanto el presidente Gabriel Boric, como su sucesor, José Antonio Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, se desplegaron el pasado miércoles en el terreno para apoyar a las víctimas. Ambos han dado señales de unidad y han coincidido en que al actual Gobierno le toca enfrentar la emergencia y a la siguiente Administración la reconstrucción.

