Descartan Mexicanos Afectados por Accidente Ferroviario en España e Incendios en Chile

El Gobierno de México informó hoy, 19 de enero de 2026, que hasta el momento no se reportan connacionales afectados por el accidente ferroviario en España ni por los incendios forestales que se registran actualmente en Chile.

Sobre el choque entre dos trenes en la región española de Andalucía, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que desde que se conocieron los hechos, la embajada de México en España ha estado pendiente del desarrollo de la situación “y no reporta, hasta ahora, connacionales afectados”.

Condolencias por accidente en España

A través de un mensaje en redes sociales, la Cancillería también externó sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España por el accidente ferroviario, que causó hasta el momento 40 muertos y más de un centenar de heridos.

“La @‌SRE_mx extiende sus más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de España por la irreparable pérdida de vidas humanas tras el accidente de tren ocurrido en Adamuz, Córdoba, y desea pronta recuperación a las personas que resultaron heridas”, indicó en la red social X.

Lo anterior luego de que la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de la empresa Renfe, que iba con destino a Huelva (sur), que también descarriló.

Como consecuencia del percance, al menos 40 personas fallecieron y otras 43 permanecen hospitalizadas, entre ellas cinco menores.

Hasta el momento fueron atendidas 122 personas, de las cuales 79 han fueron dadas de alta.

Apoyo a Chile por incendios forestales

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer hoy que enviará apoyo al pueblo de Chile ante los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío y que han dejado 19 muertos, sin que hasta ahora se tengan mexicanos afectados.

Vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo. Una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras, va a haber apoyo.

Así lo dijo la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera de este lunes.

Desde el sábado, varios incendios forestales afectan las dos regiones del sur del país.

Hay especial afectación en la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Su extinción se prevé compleja por las condiciones climáticas de las próximas horas.

Los incendios han destruido hasta ahora 300 viviendas en el Biobío, según informó el presidente chileno, Gabriel Boric.

En la región del Ñuble, “en zonas rurales, tenemos cerca de 50 viviendas afectadas".

Con información de EFE.

