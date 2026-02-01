Trump Acepta Inversiones de China en Petróleo de Venezuela; Afirma que Ya Hay Acuerdo con India.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aceptaría inversiones chinas en el sector petrolero de Venezuela, y dijo que India ya acordó importar crudo del país sudamericano en lugar de adquirirlo a Irán.

Venezuela tiene una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, y en la última semana reformó sus leyes para abrir el sector a la inversión privada y extranjera.

China era el principal comprador de petróleo venezolano bajo Nicolás Maduro, cuya captura el 3 de enero a manos de fuerzas estadounidenses fue condenada por el gobierno de Xi Jinping, lo que generó incertidumbre sobre las relaciones futuras de Caracas y Pekín.

Noticia relacionada: ¿Qué le Ocurrirá al Planeta si Trump Logra Apoderarse de Todo el Petróleo de Venezuela?

"China es bienvenida para venir y haría un gran acuerdo sobre petróleo. Damos la bienvenida a China", declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One este sábado 31 de enero.

Video: Venezuela Es el País Con Más Petróleo Crudo del Mundo: Las Claves Detrás del Plan de EUA.

Presume convenio con India

Destacó que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, acordó el viernes un pacto de cooperación energética con India.

India está viniendo y van a comprar petróleo venezolano en lugar de comprarlo de Irán, así que ya hicimos ese acuerdo, el concepto del acuerdo, pero China es bienvenida a entrar y comprar petróleo

Trump, quien ha dicho que Washington está "a cargo" de Venezuela, señaló que Estados Unidos y Caracas se repartirán los beneficios del petróleo y aseguró que se está "llevando muy bien con la dirigencia de Venezuela. Están haciendo un muy buen trabajo".

Vamos a vender mucho petróleo y vamos a dejarnos algo y ellos van a dejarse mucho, y les va a ir muy bien. Van a hacer más dinero del que jamás han hecho, y será beneficioso para nosotros

La India es en realidad uno de los mayores compradores de petróleo de Rusia, una dependencia que está intentando reducir ante las amenazas arancelarias de Washington.

Video: ¿Puede el Petróleo Venezolano Sustituir al Crudo Mexicano en un Futuro?

El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió el viernes una llamada de Delcy Rodríguez, en la que pactaron, entre otras cosas, "profundizar la cooperación energética".

Noticia relacionada: Estados Unidos Controlará Venta de Petróleo de Venezuela: ¿Qué Pasará con el Dinero que Obtenga?

Fuentes diplomáticas y de la industria petrolera consultadas de manera independiente aseguraron a EFE este sábado que Nueva Delhi busca un "corredor seguro" libre de sanciones para los barriles venezolanos.

En medio de las presiones de Estados Unidos, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el pasado jueves por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.

Historias recomendadas:

Con información de Agencias

ASJ