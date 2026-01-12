¿Qué le Ocurrirá al Planeta si Trump Logra Apoderarse de Todo el Petróleo de Venezuela?

Los ambiciosos planes de Donald Trump de explotar todas las reservas de petróleo de Venezuela para 2050 para limitar el calentamiento global a 1.5 °C podrían consumir más de una décima parte del presupuesto de carbono que del mundo, de acuerdo con un análisis de expertos del clima. En N+ te decimos lo qué le ocurriría al planeta.

En el análisis se destaca la medida para explotar más las reservas de petróleo de Venezuela y sus consecuencias, consideradas las más grandes del mundo, según esto correría el riesgo de hundir aún más al mundo en una catástrofe climática hasta volverlo un planeta inhóspito.

Esto pasaría al mundo si agotan reservas de petróleo de Venezuela

Expertos en clima aseguran que las reservas probadas de petróleo de Venezuela son tan amplias que, si fueran todas explotadas, agotarían por sí solas todo carbono para mantener al mundo dentro del aumento de temperatura de 1.5°C que, según los científicos del clima, es el límite para evitar los peores efectos del cambio climático.

