Tren Interurbano México-Toluca: Horarios, Costo, Estaciones y Conexiones de "El Insurgente"
N+
Conoce aquí las características generales del Tren “El Insurgente” que conecta la Ciudad de México con el Estado de México
COMPARTE:
El Gobierno de México dio a conocer hoy, 2 de febrero de 2026, todos los detalles del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, que a partir de este lunes ya brindará servicio desde la estación Observatorio, en la Ciudad de México (CDMX), hasta Zinacantepec, en el Estado de México (Edomex).
Aquí en N+ te informamos cuáles son las estaciones que integran el Tren Interurbano, qué conexiones tiene con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), cuáles son sus horarios, su costo y sus características generales.
¿Cuáles son las estaciones del Tren Interurbano?
El Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” cuenta con siete estaciones a lo largo de 57.7 kilómetros: dos terminales y cinco intermedias.
Cuatro de las estaciones se ubican en el Estado de México y tres en la Ciudad de México:
Edomex
- Zinacantepec
- Toluca Centro
- Metepec
- Lerma
CDMX
- Observatorio
- Vasco de Quiroga
- Santa Fe
De acuerdo con las autoridades, el tren además tiene conexión con otros sistemas de transporte público. En la Ciudad de México, con las Líneas 1 y 12 del Metro, la Línea 3 de Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros, el CETRAM Observatorio y la Terminal de Autobuses Poniente.
Características generales
Como características generales, se informó sobre la frecuencia de los trenes, su capacidad y tiempo de recorrido:
- Tiempo de recorrido: 50 minutos.
- Velocidad comercial de 90 km/h y máxima de 160 km/h.
- Frecuencia de trenes: Cada 5-7 minutos.
- Número de Trenes: En total 20 (16 en servicio, dos en reserva y dos en mantenimiento), con capacidad cada uno de 719 pasajeros.
- Intermodalidad: Conexión con transporte público local en las ciudades.
- Estación Vasco de Quiroga: A un lado de la Universidad de la Salud, con conexión a la Línea 3 del Cablebús, al Campo Militar y la Cineteca.
- Estación terminal Observatorio: Conexión con terminal de autobuses y nueva terminal de la Línea 1 del Metro, y será conexión con Línea 12. Tiene 3 andenes
¿Cuál es su horario de servicio?
El horario de operación del tren es de lunes a viernes de 05:00 a 24:00 horas; sábados de 06:00 a 24:00 horas y domingos y días festivos de 07:00 a 24:00 horas.
Sin embargo, el sistema de transporte informó que por hoy, 2 de febrero, el nuevo tramo Santa Fe-Observatorio comenzará a funcionar a partir de las 16:00 horas.
Mientras que el horario de Zinacantepec a Santa Fe es el regular de día festivo: de 07:00 a 24:00 horas.
Tarifa de “El Insurgente”
Sobre los costos, se informó que llegar de Observatorio a Toluca costará 90 pesos, mientras que en otros medios de transporte la tarifa es mayor, de 120 pesos. La forma de pago es a través de la tarjeta de movilidad integrada y boletos QR para la lectura de entrada y salida.
Aquí te compartimos la tabla que presentaron las autoridades con las tarifas correspondientes, de acuerdo con el recorrido.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Mexicanas Hacen Historia al Cruzar el Atlántico Remando: Cuentan su Travesía en Entrevista N+
- Despliegan a 1,190 Militares Para Buscar Mineros Secuestrados en Concordia, Sinaloa
- Frío Histórico Congela el Este de EUA: Muertes, Apagones y Caos Aéreo
Con información de N+.
spb