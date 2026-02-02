Inicio Nacional Tren Interurbano México-Toluca: Horarios, Costo, Estaciones y Conexiones de "El Insurgente"

Tren Interurbano México-Toluca: Horarios, Costo, Estaciones y Conexiones de "El Insurgente"

|

N+

-

Conoce aquí las características generales del Tren “El Insurgente” que conecta la Ciudad de México con el Estado de México

El Tren Interurbano México-Toluca va de Zinacantepec, Edomex, al Metro Observatorio, en CDMX. Foto: SICT

El Tren Interurbano México-Toluca va de Zinacantepec, Edomex, al Metro Observatorio, en CDMX. Foto: SICT

COMPARTE:

El Gobierno de México dio a conocer hoy, 2 de febrero de 2026, todos los detalles del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, que a partir de este lunes ya brindará servicio desde la estación Observatorio, en la Ciudad de México (CDMX), hasta Zinacantepec, en el Estado de México (Edomex).

Aquí en N+ te informamos cuáles son las estaciones que integran el Tren Interurbano, qué conexiones tiene con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), cuáles son sus horarios, su costo y sus características generales.

Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa el 2 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República

¿Cuáles son las estaciones del Tren Interurbano?

El Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” cuenta con siete estaciones a lo largo de 57.7 kilómetros: dos terminales y cinco intermedias.

Cuatro de las estaciones se ubican en el Estado de México y tres en la Ciudad de México:

Edomex

  • Zinacantepec
  • Toluca Centro
  • Metepec
  • Lerma

CDMX

  • Observatorio
  • Vasco de Quiroga
  • Santa Fe

De acuerdo con las autoridades, el tren además tiene conexión con otros sistemas de transporte público. En la Ciudad de México, con las Líneas 1 y 12 del Metro, la Línea 3 de Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros, el CETRAM Observatorio y la Terminal de Autobuses Poniente.

Características generales

Como características generales, se informó sobre la frecuencia de los trenes, su capacidad y tiempo de recorrido:

  • Tiempo de recorrido: 50 minutos.
  • Velocidad comercial de 90 km/h y máxima de 160 km/h.
  • Frecuencia de trenes: Cada 5-7 minutos.
  • Número de Trenes: En total 20 (16 en servicio, dos en reserva y dos en mantenimiento), con capacidad cada uno de 719 pasajeros.
  • Intermodalidad: Conexión con transporte público local en las ciudades.
  • Estación Vasco de Quiroga: A un lado de la Universidad de la Salud, con conexión a la Línea 3 del Cablebús, al Campo Militar y la Cineteca.
  • Estación terminal Observatorio: Conexión con terminal de autobuses y nueva terminal de la Línea 1 del Metro, y será conexión con Línea 12. Tiene 3 andenes 

¿Cuál es su horario de servicio?

El horario de operación del tren es de lunes a viernes de 05:00 a 24:00 horas; sábados de 06:00 a 24:00 horas y domingos y días festivos de 07:00 a 24:00 horas.

Sin embargo, el sistema de transporte informó que por hoy, 2 de febrero, el nuevo tramo Santa Fe-Observatorio comenzará a funcionar a partir de las 16:00 horas.

Mientras que el horario de Zinacantepec a Santa Fe es el regular de día festivo: de 07:00 a 24:00 horas.

Tarifa de “El Insurgente”

Sobre los costos, se informó que llegar de Observatorio a Toluca costará 90 pesos, mientras que en otros medios de transporte la tarifa es mayor, de 120 pesos. La forma de pago es a través de la tarjeta de movilidad integrada y boletos QR para la lectura de entrada y salida. 

Aquí te compartimos la tabla que presentaron las autoridades con las tarifas correspondientes, de acuerdo con el recorrido.

Tarifas del Tren Interurbano México-Toluca. Foto: SICT
Tarifas del Tren Interurbano México-Toluca. Foto: SICT

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb

SociedadClaudia Sheinbaum Pardo
Cargando...
Inicio Nacional Estaciones tren interurbano México toluca 2026 horarios costo conexiones el insurgente