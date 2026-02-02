Tren Interurbano México-Toluca: Horarios, Costo, Estaciones y Conexiones de "El Insurgente"

El Gobierno de México dio a conocer hoy, 2 de febrero de 2026, todos los detalles del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, que a partir de este lunes ya brindará servicio desde la estación Observatorio, en la Ciudad de México (CDMX), hasta Zinacantepec, en el Estado de México (Edomex).

Aquí en N+ te informamos cuáles son las estaciones que integran el Tren Interurbano, qué conexiones tiene con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), cuáles son sus horarios, su costo y sus características generales.

Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa el 2 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República

¿Cuáles son las estaciones del Tren Interurbano?

El Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” cuenta con siete estaciones a lo largo de 57.7 kilómetros: dos terminales y cinco intermedias.

Cuatro de las estaciones se ubican en el Estado de México y tres en la Ciudad de México:

Edomex

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

CDMX

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

De acuerdo con las autoridades, el tren además tiene conexión con otros sistemas de transporte público. En la Ciudad de México, con las Líneas 1 y 12 del Metro, la Línea 3 de Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros, el CETRAM Observatorio y la Terminal de Autobuses Poniente.

Características generales

Como características generales, se informó sobre la frecuencia de los trenes, su capacidad y tiempo de recorrido:

Tiempo de recorrido : 50 minutos.

: 50 minutos. Velocidad comercial de 90 km/h y máxima de 160 km/h.

comercial de 90 km/h y máxima de 160 km/h. Frecuencia de trenes : Cada 5-7 minutos.

: Cada 5-7 minutos. Número de Trenes : En total 20 (16 en servicio, dos en reserva y dos en mantenimiento), con capacidad cada uno de 719 pasajeros.

: En total 20 (16 en servicio, dos en reserva y dos en mantenimiento), con capacidad cada uno de 719 pasajeros. Intermodalidad : Conexión con transporte público local en las ciudades.

: Conexión con transporte público local en las ciudades. Estación Vasco de Quiroga : A un lado de la Universidad de la Salud, con conexión a la Línea 3 del Cablebús, al Campo Militar y la Cineteca.

: A un lado de la Universidad de la Salud, con conexión a la Línea 3 del Cablebús, al Campo Militar y la Cineteca. Estación terminal Observatorio: Conexión con terminal de autobuses y nueva terminal de la Línea 1 del Metro, y será conexión con Línea 12. Tiene 3 andenes

¿Cuál es su horario de servicio?

El horario de operación del tren es de lunes a viernes de 05:00 a 24:00 horas; sábados de 06:00 a 24:00 horas y domingos y días festivos de 07:00 a 24:00 horas.

Sin embargo, el sistema de transporte informó que por hoy, 2 de febrero, el nuevo tramo Santa Fe-Observatorio comenzará a funcionar a partir de las 16:00 horas.

Mientras que el horario de Zinacantepec a Santa Fe es el regular de día festivo: de 07:00 a 24:00 horas.

Tarifa de “El Insurgente”

Sobre los costos, se informó que llegar de Observatorio a Toluca costará 90 pesos, mientras que en otros medios de transporte la tarifa es mayor, de 120 pesos. La forma de pago es a través de la tarjeta de movilidad integrada y boletos QR para la lectura de entrada y salida.

Aquí te compartimos la tabla que presentaron las autoridades con las tarifas correspondientes, de acuerdo con el recorrido.

Tarifas del Tren Interurbano México-Toluca. Foto: SICT

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb