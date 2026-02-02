Localizan Con Vida a Alejandra Rojas y Noé Pérez, Informa Movimiento Ciudadano Edomex

Alejandra Rojas Báez, coordinadora de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Jilotzingo, y su primo Noé Jacob Pérez Rojas fueron localizados con vida la mañana de hoy, 2 de febrero de 2026, informó el partido político del Estado de México en redes sociales.

Ambos habían sido reportados como desaparecidos este fin de semana en Jardines de Bella Vista, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, aunque el gobierno de Jilotzingo señaló que los primos habían acudido a un establecimiento en Naucalpan.

Este lunes, Movimiento Ciudadano del Estado de México informó que Alejandra, de 27 años de edad, y Noé, de 26 años, ya fueron localizados, aunque no precisó mayores detalles.

En su mensaje, el partido externó su agradecimiento por la búsqueda de los jóvenes.

"Gracias a toda la familia naranja y ciudadanía en general que se sumó a esta búsqueda, compartiendo y solidarizándose", compartió.

Coordinación interinstitucional

En un comunicado dado a conocer el sábado pasado, el Gobierno de Jilotzingo informó que se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional correspondientes luego de la noticia de la desaparición.

Dijo que ambos habían sido vistos por última vez en Naucalpan, por lo que se estableció contacto con autoridades de ese municipio, así como de Atizapán y de Naucalpan.

Añadió que los trabajos continuarían en coordinación permanente para esclarecer los hechos. Hasta el momento, el Gobierno de Jilotzingo no ha proporcionado información sobre la localización de la coordinadora municipal de MC y su primo.

