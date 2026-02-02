Movimiento Ciudadano del Edomex Pide Ayuda para Hallar a Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas.

Movimiento Ciudadano del Estado de México solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Alejandra Rojas Báez y su primo Noé Jacob Pérez Rojas, quienes desaparecieron luego de acudir a un establecimiento en Naucalpan.

La joven, de 27 años, fue identificada como militante del partido naranja, incluso como líder municipal en la entidad. Ambos son residentes de Jilotzingo, según el ayuntamiento, y llevan desaparecidos desde el viernes 30 de enero.

En sus cuentas oficiales de redes sociales, MC ha compartido las fichas de búsqueda de Alejandra y Noé, con el texto: "Pedimos su ayuda para su localización", desde la tarde del sábado, cuando se reportó oficialmente la ausencia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Según la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, los jóvenes fueron reportados como desaparecidos en el fraccionamiento Residencial Privanza, en Jardines de Bella Vista, Tlalnepantla de Baz.

Aunque el gobierno de Jilotzingo precisó que los dos fueron a un local en Naucalpan de Juárez, presuntamente un centro nocturno. La autoridad municipal señaló que trabaja en coordinación con autoridades de los municipios aledaños para dar con el paradero de Alejandra y Noé.

A raíz de lo sucedido en un establecimiento en Naucalpan de Juárez, donde fueron vistos por última vez, el Gobierno de Jilotzingo se encuentra plenamente vinculado con las autoridades de dicho municipio, Atizapán y Tlalnepantla y con las instancias competentes para atender el caso, dar seguimiento puntual a las acciones de búsqueda y trabajar de manera conjunta hasta lograr su pronta localización

La autoridad afirmó que se atiende y brinda acompañamiento a las familias, pero solicitó a la población que, en caso de contar con cualquier dato o información que pueda contribuir a la localización de los desaparecidos, la haga llegar por los canales oficiales o a las autoridades correspondientes.

¿Quiénes son y dónde fueron vistos por última vez?

Noé Jacob Pérez Rojas mide 1.70 metros, es de complexión mediana, tez morena clara, cabello negro y barba completa. Como señas particulares tiene una mancha color café en el pecho y ombligo.

Cuando desapareció, vestía pantalón de mezclilla azul, tenis blancos, playera negra tipo polo con línea blanca en el cuello y sudadera negra con cierre.

Alejandra Rojas Báez mide 1.60 metros, es de complexión robusta, tez blanca y cabello castaño. Presenta un lunar en el tobillo derecho y dificultad para caminar.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, blusa blanca, chamarra verde pistache y zapatos verdes tipo mocasín.

El auto clave

Los familiares de ambos también solicitaron información sobre un Volkswagen Jetta A4 modelo 2006, color plata, con placas LZV-4347.

Supuestamente, ese vehículo podría estar relacionado con el caso. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser determinante, indicaron en redes sociales.

Una prima de Alejandra, identificada como Carolina Báez, precisó que la búsqueda es desde el pasado viernes y difundió una imagen del auto clave.

"Mi prima Alejandra Rojas Báez está desaparecida desde el 30 de enero de 2026 en Jilotzingo, Estado de México. Cualquier información puede marcar la diferencia. Por favor compartan. Seguimos buscándote, Ale", compartió en Instagram.

Este vehículo es clave para ayudar a localizar a mi prima Ale y su primo Noe. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ayudarnos mucho

La Fiscalía habilitó los teléfonos (722) 283 20 12 y 800 89 029 40 para recibir reportes de manera anónima.

Historias recomendadas:

ASJ