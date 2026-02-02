Donald Trump Advierte Demanda Contra Trevor Noah por Ligarlo a Epstein en Premios Grammy 2026

El presidente Donald Trump advirtió que interpondrá una demanda por "una buena suma de dinero" contra el presentador de los Grammy, Trevor Noah, a quien acusó de implicarlo falsamente en el caso de Jeffrey Epstein durante la gala de premios de la Academia de Grabación de este domingo 1 de febrero.

El mandatario se lanzó contra el comediante sudafricano, al tiempo que criticó duramente a los premios Grammy, a los que calificó como "los peores" y "prácticamente imposibles de ver", y afirmó que la cadena CBS tuvo suerte de dejar de transmitir esa "basura" de "bajísimo rating".

Enseguida se lanzó contra Noah, a quien comparó negativamente con Jimmy Kimmel, y lo acusó de decir "incorrectamente" que él y el expresidente Bill Clinton estuvieron en la isla de Jeffrey Epstein.

En la publicación en su plataforma Truth Social, Trump negó cualquier vínculo con ese lugar y calificó al sudafricano de "patético", "perdedor" y "sin talento".

Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡FALSO! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni siquiera cerca, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas

Noah, un completo perdedor, más vale que ponga sus datos en orden, y rápido. Parece que enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético, sin talento, idiota de maestro de ceremonias, y lo demandaré por una buena suma de dinero

El presidente aludió al caso que tuvo contra el periodista y conductor de ABC News, George Stephanopoulos, cuya disputa concluyó con un acuerdo en el que el dinero fue donado a la biblioteca presidencial de Trump y a cubrir costos legales.

Pregúntenle al pequeño George Slopadopolus y a otros cómo terminó todo eso. ¡También pregúntenle a CBS! Prepárate, Noah, porque me voy a divertir contigo

¿Qué dijo Noah sobre Trump y Epstein?

En la edición de esta noche, el conductor se refirió a Trump y Epstein, al recordar el interés del mandatario por Groenlandia, la isla más grande del mundo, cuando se otorgó el premio a la canción del año a Billie Elish.

Noah hizo una transición con un chiste luego del reconocimiento a la estadounidense por "Wildflower".

Ahí lo tienen, ¡canción del año! Felicidades, Billie Eilish. Vaya. Ese es un Grammy que todo artista quiere… casi tanto como Trump quiere Groenlandia

Lo cual tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton

Trump ha minimizado constantemente sus nexos con el magnate acusado de encabezar una red de abuso sexual de menores, pese a las fotografías y otras pruebas que los vinculan.

Previamente, la noche de este domingo, Noah, había dicho que la de este 2026 sería su último año como presentador de los Grammy, luego de seis ediciones como maestro de ceremonias. Medios de entretenimiento califican la conducción del comediante, exintegrante de The Daily Show, con mínimas referencias sobre política.

"Ya se los dije, ¡es mi último año! ¿Qué van a hacer al respecto?", cuestionó el conductor ante una posible represión, durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles.

En su monólogo de apertura, Trevor Noah incluyó a Nicki Minaj y Donald Trump, al bromear con que la rapera no estaba en el evento porque discutía asuntos importantes con el presidente en la Casa Blanca. El conductor imitó al mandatario asegurando a la intérprete de "Starships" que él tiene "el trasero más grande".

Durante la ceremonia, varios artistas como Bad Bunny aprovecharon sus discursos o declaraciones para criticar políticas de inmigración vinculadas al gobierno de Trump, especialmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ante las redadas que han dejado dos muertos en Minneapolis en el primer mes de este año.

