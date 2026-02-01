Buscan a Noé Pérez Rojas y Alejandra Rojas Báez Tras Desaparecer en Tlalnepantla

La noche del pasado 30 de enero, Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas salieron a un bar ubicado en Fuentes de Satélite, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Sin embargo, nunca regresaron a casa y desde entonces se desconoce su paradero.

A partir del 31 de enero, familiares iniciaron los trámites correspondientes para su localización, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados positivos. Ambos jóvenes viajaban en un vehículo Jetta modelo 2006, color gris plata; placas LZV-4347.

Auto en que viajaban Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas. Foto: Especial

Desde esa misma fecha, sus teléfonos celulares permanecen apagados, sin recibir llamadas ni mensajes, lo que ha incrementado la preocupación de sus seres queridos.

Hacen llamado urgente para encontrarlos

La última vez que fue vista, Alejandra Rojas Báez vestía pantalón de mezclilla, blusa blanca, chamarra verde pistache y zapatos verdes tipo mocasín. Como señas particulares, tiene un lunar en el tobillo derecho y dificultad para caminar.

Por su parte, Noé Pérez Rojas llevaba pantalón de mezclilla azul, tenis blancos, playera negra con una línea blanca en el cuello y sudadera negra tipo polo con cierre. Entre sus señas particulares destacan una mancha color café en el pecho y el ombligo.

Familiares y personas cercanas hacen un llamado urgente a la sociedad para aportar cualquier información que ayude a dar con el paradero de Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas, con la esperanza de que regresen a casa sanos y salvos.

Historias recomendadas: