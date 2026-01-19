Tras 10 Años, Localizan el Cuerpo de Universitario en Fosa Clandestina de Puerto Vallarta

Habrá descanso para la familia y la comunidad universitaria. Tras diez años de no saber nada de él, finalmente fueron localizados en una fosa clandestina en Puerto Vallarta los restos del ingeniero Gaudencio Ramos Huecías, desaparecido en 2016; el cuerpo será exhumado y traído a Guadalajara.

Hace pocos días recibimos la noticias de que había sido localizado un universitario, muy estimado y querido, el ingeniero Gaudencio Ramos Huecías, desapareció en 2016 y estamos en espera de que se entregue el cuerpo a la familia, esperamos que a principios de febrero sea exhumado y se entregue a la familia Montalberti Serrano Cervantes, Seguridad Universitaria UdeG

Se espera que cuando el cuerpo sea entregado, se le pueda reconocer en el ámbito universitario. Según datos oficiales de la Casa de Estudios, de 2014 a noviembre de 2025 se ha reportado la desaparición de 138 universitarios, de los cuales 107 han sido localizados con vida, 8 sin vida y quedan por ser localizados 23 más. Por otra parte, la Coordinación General de Seguridad Universitaria insistió en que padres de familia y alumnos atiendan talleres preventivos contra, entre otras amenazas, extorsiones y secuestros virtuales.

Que nuestro jóvenes sepan cómo actuar, cómo defenderse sin esperar a que se lo resuelvan. Una nueva cultura de denuncia, reportar hasta lo más pequeñito Montalberti Serrano Cervantes, Seguridad Universitaria UdeG

Piden a autoridades hacer cumplir la ley. Foto: N+

¿Qué medidas solicitan los especialistas en Seguridad Universitaria a las autoridades para proteger estudiantes?

Los especialistas en Seguridad Universitaria piden a las autoridades municipales estar atentos a situaciones como la venta de alcohol y cigarros en entornos estudiantiles, violando reglamentos.

Creemos o pensamos que es un tema de corrupción, muy probablemente, en que no debería de estar ahí de acuerdo a la ley. La ley es muy clara: no debe de haber una cantina escolar a menos de 200 metros de los planteles educativos, sin embargo ahí están Francisco Jiménez, Vinculación Coordinación Seguridad Universitaria

Los encargados de la Seguridad Universitaria UdeG hablaron acerca del poder preventivo que han tenido los más de 20 talleres que en la materia han recibido más de 600 mil personas, entre autoridades, maestros, padres de familia, pero sobre todo alumnos. Los talleres han servido, dijeron, para bajar índices de incidencias delictivas en entornos universitarios.

Iván Mendo / Las Noticias N+

