Corea del Sur Responde a Sheinbaum por Conciertos de BTS: ¿Habrá Más Shows en México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que el Gobierno de Corea del Sur ya le contestó por la petición que ella misma hizo para que BTS dé más conciertos en nuestro país; esta es la respuesta que recibió la mandataria.

En contexto: BTS dará 3 conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, como parte del TOUR ‘ARIRANG’.

BTS dará 3 conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, como parte del TOUR ‘ARIRANG’. Para los 3 conciertos, los boletos se terminaron en tiempo récord y el Army de BTS denunció ante Profeco irregularidades en el proceso de la venta.

Ante la decepción y frustración de miles de fans, la presidenta Sheinbaum envió una carta al Gobierno de Corea del Sur para pedir más fechas de conciertos de BTS, en México.

Este lunes, la mandataria reveló que le contestó el presidente de Corea del Sur.

Noticia relacionada: BTS en México: Profeco Revela Monto de Millonaria Multa Contra Ticketmaster

¿Qué respondió el presidente de Corea del Sur a Sheinbaum?

En la conferencia mañanera de hoy, 2 de febrero de 2026, que se realizó en la Cineteca Nacional Chapultepec, en Ciudad de México )CDMX), la presidenta Sheinbaum Pardo reveló que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, respondió a la nota diplomática que la mandataria le envió para pedirle más conciertos de BTS, en México, y esta fue la respuesta:

Me contestó el presidente de Corea (del Sur) que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan en contacto, pronto, con nosotros.

"Esperemos que sean buenas noticias", subrayó la presidenta Sheinbaum.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT