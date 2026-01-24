BTS en México: Se Agotan Boletos para Todos los Conciertos en CDMX ¿Abrirán Nuevas Fechas?

Apenas unos minutos después de abrirse la venta general, los boletos para las tres fechas de la gira “Arirang” del grupo BTS se agotaron por completo, reafirmando el impacto masivo y la altísima demanda que la banda surcoreana mantiene en el país.

BTS en México en 2026: el Grupo Coreano de K-Pop Se Presentará en la CDMX en Mayo

La venta inició a las 9:00 horas y, antes de cumplirse 40 minutos, Ticketmaster notificó que las entradas para BTS ya no estaban disponibles.

¿Nuevas fechas?

La rapidez del sold out provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde miles de fans compartieron su emoción por conseguir boletos, mientras otros expresaron frustración por no alcanzar entradas para los conciertos programados los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

Profeco Vigilará la Venta de Boletos para Conciertos de BTS en México

Cabe recordar que desde el 23 de enero, fecha en la que arrancó la preventa exclusiva para integrantes de Army Membership, comenzaron a detectarse boletos ofertados por revendedores en plataformas no oficiales. Por ahora, no se ha informado sobre la apertura de nuevas fechas.

Mi amor

Arirang es el título del más reciente álbum de la boy band más aclamada de k-pop. Esta palabra tiene su origen en un término tradicional coreano que suele traducirse como “mi amor” o “amada hermosa”. Está compuesto por las raíces ari, asociada a la belleza, y rang, vinculada al amor o a la figura del ser querido, una combinación que remite a la carga emocional y nostálgica profundamente arraigada en la cultura de Corea del Sur, tierra natal de los siete integrantes del grupo de k-pop.

