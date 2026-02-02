BTS en México: Profeco Revela Monto de Millonaria Multa Contra Ticketmaster

Luego de la lucha del Army de BTS para denunciar irregularidades en la venta de boletos para los históricos conciertos del grupo de K-pop, en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló este lunes el monto de la millonaria multa que impuso contra Ticketmaster, por infracciones a la ley.

En la conferencia mañanera de hoy, 2 de febrero de 2026, que se realizó en la Cineteca Nacional Chapultepec, en Ciudad de México (CDMX), Iván Escalante, titular de Profeco, informó que la multa contra Ticketmaster es por más de 5 millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, Ticketmaster fue notificado por este caso el 28 de enero, por lo que ahora tienen10 días hábiles para presentar pruebas, con plazo hasta el 12 de febrero de 2026.

Información en desarrollo...

Con información de N+.

RMT