Trump Vuelve a Demandar al New York Times: Esta Es la Millonaria Cifra por Difamación

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, demandó nuevamente al diario estadounidense The New York Times; aquí te damos los detalles sobre la nueva acción legal del mandatario republicano contra los medios, en este caso, por difamación.

La nueva demanda de Donald Trump contra The New York Times, después de que un juez la había desestimado, asciende a 15,000 millones de dólares.

De acuerdo con la demanda, ”esta acción legal se refiere a numerosas declaraciones difamatorias, falsas y malintencionadas sobre el presidente Trump realizadas por las personas demandadas por dos artículos y un libro", reportó la agencia AFP.

Trump ya había demandado al New York Times

En septiembre de 2025, Trump había demandado al New York Times; sin embargo, Steven Merryday, juez de Florida, desestimó la acción legal al argumentar un estilo inapropiado, elogios al mismo presidente de Estados Unidos y su excesiva extensión de 85 páginas.

En esa ocasión, el juez Merryday otorgó un plazo de 28 días para presentar la demanda nuevamente.

Información en desarrollo…

