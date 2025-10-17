Protesta UNAM Hoy: ¿Dónde Es la Manifestación de Estudiantes el Viernes 17 de Octubre 2025?

Toma tus precauciones: Este viernes habrá varias protestas y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde se van a manifestar estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hoy, 17 de octubre de 2025.

¿Dónde se van a manifestar hoy estudiantes de la UNAM?

Este viernes, Estudiantes Organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México se van a manifestar en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria (CU).

Los estudiantes se concentrarán a partir de las 12:00 horas de hoy, para una asamblea en la que organizarán un plan de acción en demanda del cumplimiento de su pliego petitorio, en el que piden los siguientes puntos:

Instalación de comedores subsidiados.

Sensibilización en torno a cuestiones de género.

Revisión de los protocolos de inclusión.

Revisión de planes de estudio.

Instalación de protocolos de seguridad en las escuelas.

Ruptura de relaciones con el gobierno, que según los estudiantes, fomenta las agresiones en Medio Oriente.

La asamblea se realizará en el Auditorio Justo Sierra, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, en CDMX.

