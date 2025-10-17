Nuevo Giro en Guerra Comercial Estados Unidos vs China: Trump Habla sobre Reunión con Xi Jinping

La guerra comercial de Estados Unidos contra China dio un nuevo giro hoy, 17 de octubre de 2025; esto fue lo que dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre los aranceles del 100% a las importaciones procedentes del país asiático, de cara a la nueva reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.

En contexto: La semana pasada, Trump anunció 100% de aranceles a productos de China y nuevos controles a la exportación de "todos y cada uno de los programas informáticos críticos”.

La semana pasada, Trump anunció 100% de aranceles a productos de China y nuevos controles a la exportación de "todos y cada uno de los programas informáticos críticos”. Se tiene previsto que el 100% de los aranceles entré en vigor el 1 de noviembre de 2025, nueve días antes de que termine la pausa.

¿Qué dijo Trump sobre los aranceles a China?

En una entrevista que Donald Trump concedió a Fox Business Network, el mandatario republicano dijo que la propuesta de imponer 100% de aranceles a las importaciones de China “no es sostenible, pero esa es la cifra”.

Me obligaron a hacerlo.

Trump culpó a China del estancamiento de la negociación comercial, que comenzó con el endurecimiento del control sobre las exportaciones de tierras raras, un mercado de elementos esenciales para la fabricación de equipos tecnológicos, dominado por los chinos.

Nueva reunión Trump-Jinping

Donald Trump también mencionó que se reunirá nuevamente Xi Jinping, en Corea del Sur, dentro de dos semanas.

"Creo que vamos a estar bien con China, pero tenemos que tener un acuerdo justo. Tiene que ser justo", apuntó Trump en la entrevista para el programa Mornings with Maria.

