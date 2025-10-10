Trump Advierte de Aranceles a Productos Chinos y luego del Anuncio se "Cae" Wall Street

El presidente Donald Trump aseguró hoy 10 de octubre de 2025 que podría imponer aranceles a productos chinos ante la supuesta intención del país asiático de controlar las exportaciones de tierras raras; sin embargo, luego del anuncio la Bolsa de Nueva York cayó.

La tensión comercial entre Estados Unidos y China ha persistido durante los últimos meses, desde el momento en que Donald Trump anunció aranceles a prácticamente todos los países.

En agosto pasado, Trump extendió la tregua arancelaria a China y luego había anunciado un encuentro con Xi Jinping; sin embargo, este viernes parece que se podría desvancer esa posibilidad.

Trump descarta reunión con Xi Jinping

La agencia Reuters informó este viernes que el presidente Donald Trump considera que no hay motivos para reunirse en dos semanas con su homólogo de China, Xi Jinping.

Además, considera la imposición de aranceles a las importaciones chinas, ante lo que considera un interés del país asiático por controlar las exportaciones de tierras raras.

Trump ha afirmado que China ha enviado cartas a varios países para informar su intención de imponer controles a las exportaciones de todos los elementos de la producción relacionados con las tierras raras.

"Nadie ha visto algo así, pero, en esencia, congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países del mundo, especialmente de China", escribió Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

Además, en su mensaje señaló que que China se está volviendo "muy hostil" y "se verá obligado a contraatacar financieramente".

Cae Wall Street luego de anuncio de Trump

Luego de que se diera a conocer la intención de Donald Trump de imponer aranceles a China, Wall Street cayó.

La agencia AFP reportó que los tipos de interés de la deuda pública estadounidense caían. "El rendimiento a diez años se situaba en el 4.06%, frente al 4.14% del cierre del jueves.

Después de un comienzo de jornada en verde, cambió la tendencia: el Dow Jones perdía un 1.02%, el Nasdaq -2.15% y el S&P 500 -1.49%.

China responde con tarifa a buques de EUA

Después del mensaje de Donald Trump, el Ministerio de Transportes de China dijo que los buques propiedad de empresas y particulares estadounidenses u operados por éstos, así como los construidos en Estados Unidos o que enarbolen pabellón estadounidense, deberán pagar tasas portuarias adicionales por cada viaje a partir del martes.

Reuters informó, citando al Ministerio de Transportes, que "estas tasas son una represalia por las que impondrá Washington en fecha próxima sobre los buques chinos".

