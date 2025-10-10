¿Qué Pasará con el Acervo Cultural de Banamex? Sheinbaum Informa Intención de Chico Pardo
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó cuáles son las intenciones del empresario mexicano Fernando Chico sobre el acervo cultural de Banamex
En su Mañanera del Pueblo de hoy, 10 de octubre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó qué pasará con el acervo cultural y artístico de Banamex.
En ese sentido, informó que antes del anuncio oficial sobre la venta parcial de Banamex, tuvo una llamada con el secretario de Hacienda, la CEO de Citi y con Chico Pardo. En esa conversación preguntó específicamente qué ocurriría con el acervo cultural y precisó que el empresario tiene la intención de abrirlo al público.
Pregunté qué iba a pasar con el acervo cultural y artístico de Banamex y el empresario tiene la idea de abrirlo mucho más.
Sheinbaum destacó la relevancia de este patrimonio, que incluye obras de arte, esculturas, archivos históricos, entre otros. Añadió que le pedirá a la Secretaría de Cultura tener contacto con el empresario para coordinar visitas y ver el acervo.
¿Cuál es el acervo histórico de Banamex?
De acuerdo con el sitio de Banamex, su patrimonio artístico y cultural incluye expresiones nacionales e internacionales. Tienen 4,000 piezas, con obras de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros Remedios Varo y Leonora Carrington, entre otros.
En su archivo histórico, tienen tres casas señoriales:
- La de Canal, en San Miguel.
- Súchil, en Durango.
- Montejo, ubicada en Mérida.
Además del Palacio de Cultura de Banamex, el de Iturbide, así como una joya del baroco mexicano.
