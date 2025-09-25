"Regresa a un Empresario Mexicano": Sheinbaum Destaca Venta de 25% de Banamex a Fernando Chico

En la mañanera de hoy, 25 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo énfasis en la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo.

La mandataria destacó que parte de Banamex regresa a manos de un empresario mexicano, a quien describió como alguien de buena reputación.

Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación, llegaron a un acuerdo entiendo con City. Me buscaron para informarme, el día anterior tuve una videollamada para informarme lo que iban a anunciar

Foto: Grupo Financiero Citi Anuncia Que Fernando Chico Pardo Comprará 25% de Banamex

Esta cantidad pagó Fernando Chico Pardo por el 25% de Banamex

Cabe señalar que el pasado 24 de septiembre se dio el anuncio que Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de Banamex. El cierre de la operación de la compra se prevé que termine en el segundo semestre de 2026.

La operación, valuada en alrededor de 42 mil millones de pesos, esta transacción forma parte de la estrategia para el crecimiento y transformación digital.

Por medio de las redes sociales oficial de Banamex anunciaron la venta: "Fernando Chico Pardo acordó comprar el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex".

En ese sentido, Chico Pardo será el presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex; Manuel Romo seguirá siendo director general de Banamex, mientras que Ignacio Deschamps continuará el cargo de presidente del Consejo de Banco Nacional de México.

