"Regresa a un Empresario Mexicano": Sheinbaum Destaca Venta de 25% de Banamex a Fernando Chico
N+
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la compra del 25% de Banamex del empresario mexicano Fernando Chico Pardo
COMPARTE:
En la mañanera de hoy, 25 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo énfasis en la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo.
La mandataria destacó que parte de Banamex regresa a manos de un empresario mexicano, a quien describió como alguien de buena reputación.
Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación, llegaron a un acuerdo entiendo con City. Me buscaron para informarme, el día anterior tuve una videollamada para informarme lo que iban a anunciar
Nota relacionada: Empresario Fernando Chico Pardo Compra Una Cuarta Parte de Banamex
Esta cantidad pagó Fernando Chico Pardo por el 25% de Banamex
Cabe señalar que el pasado 24 de septiembre se dio el anuncio que Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de Banamex. El cierre de la operación de la compra se prevé que termine en el segundo semestre de 2026.
- La operación, valuada en alrededor de 42 mil millones de pesos, esta transacción forma parte de la estrategia para el crecimiento y transformación digital.
Por medio de las redes sociales oficial de Banamex anunciaron la venta: "Fernando Chico Pardo acordó comprar el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex".
En ese sentido, Chico Pardo será el presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex; Manuel Romo seguirá siendo director general de Banamex, mientras que Ignacio Deschamps continuará el cargo de presidente del Consejo de Banco Nacional de México.
Historias recomendadas:
- ¿Plaga o Aliada? Los Beneficios que Tiene la Mosca Soldado Negra para el Medio Ambiente
- ¿Cómo Ayuda la Mosca Soldado Negra en el Manejo de Desechos? Guía Práctica para Usarla
- Nuevo Apoyo Económico de 2 mil Pesos CDMX: ¿Quiénes Pueden Obtenerlo y en Qué Consiste?
FBPT