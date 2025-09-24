Empresario Fernando Chico Pardo Compra Una Cuarta Parte del Banco Banamex

Empresario Fernando Chico Pardo Compra Una Cuarta Parte de Banamex
El empresario mexicano compro a Citigroup una cuarta parte de las acciones del banco
El empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia compró a Citigroup una cuarta parte de las acciones de Banamex previo a la oferta pública inicial (OPI) del banco en el mercado de valores.
Como parte de la operación, Chico Pardo adquirirá el 25% de las acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre, anunció Citi en un comunicado.
La operación representa el inicio de una relación estratégica con Fernando Chico Pardo
En consecuencia, al cierre de la operación, Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex (Banamex), mientras que Ignacio Deschamps seguirá desempeñándose como presidente del Consejo de Banco Nacional de México.
En tanto que Manuel Romo continuará como director general de Banamex. “Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados en México, es un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex”, dijo Jane Fraser, directora general de Citi.
