SRE Confirma Un Mexicano Herido Hoy por Tiroteo en Sede de ICE en Dallas, EUA

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que una de las personas que sufrió lesiones graves por el tiroteo este miércoles 24 de septiembre 2025, en las instalaciones de ICE de Dallas, Texas, es de nacionalidad mexicana.

De igual forma están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones; se espera la autorización para que puedan visitar al connacional al hospital.

Kash Patel, director del FBI, indicó que antes de las 07:00 horas de hoy, “un individuo disparó varias veces contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Dallas, Texas” y apuntó que el tirador se suicidó.

Noticia relacionada: Estados Unidos Acusa Formalmente a Líderes del Cártel de Sinaloa por Narcoterrorismo

En un comunicado, Cancillería indicó que el Consulado General de México en Dallas contactó de inmediato a las autoridades, quiénes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica.

VIDEO: Tiroteo en Instalaciones del ICE, en Dallas, Texas, Deja un Saldo de 3 Muertos

Destacó que la representación consular contactó a sus familiares para brindarles el acompañamiento y asesoría legal correspondientes. Además, la jefatura de la Unidad para América del Norte transmitió a través de canales diplomáticos, su preocupación ante lo ocurrido con la petición de esclarecer los hechos y permitir el acceso irrestricto a la persona mexicana afectada.

Trump reacciona a tiroteo en instalaciones de ICE en Dallas

El presidente de Estados Unidos, condenó en su red Truth Social lo ocurrido hoy en las instalaciones de ICE en Dallas, y defendió el trabajo de los agentes de ICE, acusó que lo que pasó este martes "es despreciable", ya que el tirador escribió en los casquillos "Anti ICE".

Me informaron sobre el tiroteo mortal en la oficina local del ICE en Dallas, Texas. Se ha revelado que el tirador, trastornado, escribió "Anti-ICE" en sus casquillos. ¡Esto es despreciable! Los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo y expulsar a los peores criminales de nuestro país, pero se enfrentan a un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de radicales izquierdistas desquiciados.

Acusó que la violencia de hoy, es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda, que exigen la demolición del ICE y comparan a sus agentes con "nazis".

La violencia continua de los terroristas radicales de izquierda, tras el asesinato de Charlie Kirk, debe cesar. Los agentes del ICE y otros valientes miembros de las fuerzas del orden están gravemente amenazados

Departamento de Seguridad señala que "francotirador abrió fuego desde una azotea"

El Departamento de Seguridad informó que esta mañana, un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana contra una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Dallas.

El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en la terminal de salida donde las víctimas fueron baleadas. Tres detenidos resultaron heridos. Uno falleció y los otros dos se encuentran en estado crítico. El pistolero fue encontrado muerto con una herida de arma de fuego autoinfligida

No es el primer ataque a instalaciones de ICE en Dallas

De acuerdo con el Departamento de Seguridad, el mes pasado, hubo una amenaza de bomba.

Un hombre desconocido, posteriormente identificado como Bratton Dean Wilkinson, ciudadano estadounidense de 36 años, llegó a la entrada de la Oficina de Campo de Dallas y afirmó tener una bomba en su mochila aproximadamente a las 18:37, hora local.

El sujeto le mostró al agente de seguridad lo que, según él, era un detonador en su muñeca. Se ordenó la orden de confinamiento en el centro. El agente llamó al 911 y la policía local respondió con un escuadrón antibombas. Wilkinson fue detenido por la policía local y acusado de realizar amenazas terroristas.

Historias recomendadas: