Trump Anuncia Descuentos en Medicamentos de Fertilidad para Impulsar Nacimientos en EUA

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, quiere más bebés para la Unión Americana; este jueves 16 de octubre de 2025, anunció descuentos en medicamentos de fertilidad y un mayor acceso a la fertilización in vitro. Así lo expresó en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Queremos más bebés, por decirlo suavemente

Trump dio a conocer que llegó a un acuerdo para que una farmacéutica reduzca el costo de un medicamento para la fertilidad para las familias estadounidenses. El plan de Trump presentado en el Despacho Oval exige eliminar los trámites burocráticos para los empleadores que desean ampliar el acceso a los millones de estadounidenses que desean cobertura para el procedimiento.

¿Quién cubrirá los servicios de fertilización in vitro en EUA con el plan de Trump?

De acuerdo con el plan de Trump de mayor acceso a la fertilidad entre los estadounidenses, no obligaría a las aseguradoras a cubrir los servicios de fertilización in vitro, una propuesta que defendió durante su campaña.

Trump también llegó a un acuerdo con EMD Serono, el mayor fabricante de medicamentos para la fertilidad en Estados Unidos, que acordó reducir los precios de los medicamentos entre 42% y 79%.

Trump explicó que eso incluye bajar los precios de Gonal-f, un medicamento que estimula el ovario para producir óvulos sanos; es uno de los tratamientos que utilizan con frecuencia las pacientes que se someten a tratamientos de fertilidad y a menudo cuesta miles de dólares por un solo ciclo.

El mandatario afirmó que el medicamento estará con descuento en TrumpRx, un sitio web del gobierno donde las pacientes podrán comprarlos directamente de los fabricantes.

Acelerarán la aprobación de otro medicamento para la fertilidad

Trump indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también trabajará con EMD Serono para acelerar la aprobación de otro de sus medicamentos para la fertilidad disponible en Europa, llamado Pergoveris.

¿Trump cumplió promesa de más fertilidad para anular el derecho al aborto?

El anuncio se produce después de que Trump emitiera una orden ejecutiva en febrero comprometiéndose a hacer que la fertilización in vitro sea más accesible.

Dicha promesa surgió después de que sus nominados a la Corte Suprema ayudaran a anular el derecho al aborto en el caso Roe contra Wade, lo que desencadenó una iniciativa en estados liderados por el Partido Republicano para imponer nuevas restricciones, incluyendo algunas que han amenazado el acceso a la fertilización in vitro al intentar definir el inicio de la vida en la concepción.

