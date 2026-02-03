Bad Bunny Entiende que el Super Bowl Sirve Para Unir a la Gente, dice Comisionado de la NFL

Roger Goodell, comisionado de la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés), aseveró este lunes 2 de febrero que el cantante puertorriqueño Bad Bunny está consciente de que el Super Bowl es una plataforma que promueve la unión.

"Él entiende que la plataforma del Super Bowl sirve para unir a la gente con su creatividad y talento y él debe aprovechar este momento para lograrlo", confió el comisionado.

Artistas del pasado lo han hecho. Bad Bunny lo entiende, por lo que creo que tendrá una gran actuación

Goodell habló en la conferencia previa al Super Bowl LX en el que el próximo domingo se medirán New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, partido en el que el espectáculo del medio tiempo tendrá como protagonista a Bad Bunny.

El domingo pasado el cantante puertorriqueño ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año por "Debí Tirar Más Fotos", que lo convirtió en el primer artista, en los 68 años de historia de estos premios, en triunfar en esta categoría con un disco con canciones en español, un reconocimiento que, según Goodell, corroboró por qué fue elegido para presentarse en el juego por el título de la NFL.

Él es uno de los grandes artistas del mundo. Y esa es una de las razones por las que fue elegido para este espectáculo. Creo que todos quieren escuchar a Bad Bunny, eso se demostró en la premiación de anoche

Las críticas de Trump

La NFL ha defendido la elección del "Conejo Malo" para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ante las críticas incluso de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

"Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Es terrible", afirmó hace un par de semanas el presidente, quien no asistirá al Super Bowl.

El músico puertorriqueño también ganó el mejor álbum de música urbana con DtMF y al aceptar el premio criticó a la administración de Trump por su dramática expansión de las detenciones de inmigración.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ‘ICE fuera’", dijo Bad Bunny.

No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos americanos

En el aspecto de la seguridad, por la presencia de Bad Bunny, Goodell aseveró que no será diferente a la que se tiene en eventos de esta magnitud.

"La seguridad es obviamente una de las cosas en las que más nos centramos, pero no veo ningún cambio en los preparativos para el Super Bowl respecto a otros", concluyó el comisionado.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene planeado desplegar operativos el próximo domingo en el marco del Super Bowl LX, según un documento del comité organizador dirigido a funcionarios locales.

