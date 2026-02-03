Gobierno de CDMX Pedirá Que Asistentes al Mundial 2026 Estén Vacunados contra Sarampión.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que todas las personas que acudan a la capital para el Mundial de Futbol se vacunen contra el sarampión para evitar mayores contagios.

Brugada indicó que la intención es proteger a la capital del país, pero estimó que la medida aplicará para quienes visiten el resto del territorio nacional por el evento que comenzará en junio próximo.

Estamos tratando de garantizar que la Ciudad de México esté muy protegida y, obviamente, las personas que vengan fuera, estaremos solicitando a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se vacunen contra el sarampión para cuando vengan acá, se protegen ellos y protegen a la Ciudad y seguramente eso será para todo el país

Video: SSa Confirma Más de 7 Mil Casos de Sarampión en México; ¿En Qué Estados Hay Más Contagios?

La jefa de gobierno dijo que en la CDMX hay 113 casos de sarampión actualmente. Apuntó que es una cifra menor en comparación con estados del norte, pero anunció una serie de medidas preventivas.

La morenista dijo que se instalarán dos mil módulos de vacunación en espacios públicos, estaciones del Metro y Metrobús, así como en centrales camioneras y centros escolares. Un punto especial será la atención en la Central de Abastos.

¿Cuántos casos de sarampión hay en México?

En su más reciente informe, la Secretaría de Salud del gobierno federal reportó la existencia de 7 mil 624 casos confirmados de sarampión en México, de los cuales, 116 se ubican en la Ciudad de México.

Los estados que concentran el mayor número de casos de sarampión confirmados son:

Chihuahua , con 4 mil 500

, con 4 mil 500 Jalisco , con mil 315

, con mil 315 Chiapas, con 450 casos confirmados

Este martes 3 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó dos casos sospechosos de sarampión en dos menores, de 3 años y 11 meses de edad, usuarios de la Guardería 17 del IMSS, ubicada en la Colonia Agrícola Oriental alcaldía Iztacalco.

La semana pasada, la Secretaría de Salud indicó que el sarampión no es exclusivo de México, pues se trata de un fenómeno mundial.

Previamente, informó que el país dispone de 23 millones 529 dosis de vacunas contra el sarampión y precisó que en 2025 se distribuyeron 13 millones 872 mil dosis, mientras que en el primer mes de 2026 se repartieron 3 millones 836 mil.

Además, indicó que el año pasado se adquirieron 10.8 millones de vacunas y que este año se han comprado 27.36 millones de dosis adicionales.

