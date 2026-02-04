García Harfuch Está en Sinaloa para Revisar Estrategia de Seguridad, Anuncia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, está en Sinaloa para revisar la estrategia de seguridad.

En la conferencia mañanera de hoy, 4 de febrero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que la violencia en Sinaloa se endureció por la división de un grupo delincuencial, originada por el traslado a Estados Unidos de uno de los jefes, haciendo referencia a Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, "cosa que nunca quedó muy clara cómo fue. Eso provocó una pugna interna".

Sin embargo, la mandataria señaló que la cifra de homicidios ha disminuido, en Sinaloa.

Sheinbaum descarta enfrentamiento militar

Cuestionada sobre las acciones contra la violencia en Sinaloa, la mandataria respondió que “el enfrentamiento directo no lleva a nada” y explicó que su Gobierno busca “evitar afectación a los civiles, a la gente”.

Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012, y lo que se generó fue mucho más violencia.

Destacó que “lo que se busca es la detención en marco de la ley de los grupos delincuenciales” y para arrestarlos, “tiene que haber una carpeta de investigación y su detención”.

Al mismo tiempo, subrayó Sheinbaum Pardo, “atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales y evitar que haya afectación a la población civil. Esta es la estrategia”.

Estados Unidos debe frenar el tráfico de armas a México

La mandataria dijo que “así como nosotros evitamos que llegue fentanilo a Estados Unidos, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México, indispensable, porque 75%, al menos, de las armas incautadas en nuestro país, de alto poder, vienen de Estados Unidos de manera legal”.

Hemos logrado mantener, en los últimos meses, el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa.

