Muere Motociclista por Fatal Accidente en Ecatepec: ¿Qué Pasó con Camión de la Guardia Nacional?

Un fatal accidente ocurrió la tarde de hoy, 3 de febrero de 2026, en Ecatepec, Estado de México, con saldo de un motociclista muerto; aquí te informamos qué pasó con un camión de la Guardia Nacional.

¿Qué pasó en Ecatepec con un camión de la Guardia Nacional?

De acuerdo con los primeros reportes, el camión de la Guardia Nacional transitaba por el carril confinado del Mexibús, en la Vía José López Portillo, colonia Guadalupe Victoria, con dirección al municipio de Coacalco, en Estado de México.

Según los reportes, el motociclista murió al ser atropellado por la unidad de la Guardia Nacional.

Una mujer, que acompañaba al motociclista fallecido, resultó lesionada y fue trasladada en una ambulancia a un hospital cercano, para su atención médica.

Un motociclista perdió la vida luego de ser atropellado por una unidad de la Guardia Nacional que circulaba en el carril confinado de la avenida José López Portillo, colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Ecatepec.



Caos y asalto en Vía López Portillo

Por el accidente, el tránsito en la Vía López Portillo se vio severamente afectado y en medio del caos vehicular, un presunto delincuente asaltó a una persona y se dio a la fuga.

Las cámaras de N+ FORO captaron filas de autos varados por varios kilómetros, en ambos sentidos.

El servicio del Mexibús fue suspendido y en las inmediaciones del lugar donde se registró el accidente se intensificó la movilización policiaca.

Con información de Ramkar Cruz, N+.

