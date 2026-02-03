México Siempre Ha Puesto la Mesa para Atender Cualquier Conflicto: Sheinbaum por Bloqueo a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que nuestro país “siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto”, en relación por el bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba.

En la conferencia mañanera de hoy, 3 de febrero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que “Cuba es un país soberano, independiente; Estados Unidos, también”.

Nosotros defendemos la soberanía de los pueblos por Constitución y por convicción.

Cuestionada sobre si estaría dispuesta a mediar la relación entre ambos países, la mandataria respondió que “eso depende de Cuba y de Estados Unidos”.

Mediar entre Estados Unidos y Cuba no es asunto personal

Sheinbaum Pardo mencionó que ser mediadora entre Estados Unidos y Cuba “no es un asunto personal; es un asunto de la historia de la política exterior mexicana, de la Doctrina Estrada, una doctrina que viene desde Carranza”.

Apuntó que se trata de “garantizar la paz, la seguridad y la soberanía”.

México, en la mejor historia de nuestra diplomacia y política exterior, siempre va estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de conflictos.

México y Estados Unidos, sin acuerdo por petróleo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que México y Estados Unidos no han llegado a un acuerdo para que el Gobierno mexicano continúe suministrando petróleo a Cuba, sin que ello signifique una nueva imposición de aranceles por parte de la administración de Donald Trump.

Estados Unidos publicó que va a poner aranceles al país que envíe petróleo, de manera directa o indirecta, (…) En particular, en el caso del petróleo, que además había un contrato que representa menos del 1% de la producción de petróleo de México.

Mencionó que “en el caso del petróleo, que sí lo necesita la isla, estamos viendo los alcances de ello y estamos usando todas las vías diplomáticas”.

Aún no hay un acuerdo en este sentido, pero buscamos que haya sensibilidad, sobre todo por el apoyo al pueblo cubano”.

La presidenta hizo énfasis en que México no es el único país con el que Cuba tiene comercio y descartó que el envío de ayuda humanitaria a Cuba, que se realizará esta semana, genere más tensiones con la administración Trump.

La mandataria también mencionó que México jugó un papel importante para evitar que Estados Unidos lanzara misiles nucleares a Cuba durante la Guerra Fría.

Bloqueo a Cuba cumple 64 años

Este martes, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, señaló que el 3 de febrero de 1962, John F. Kennedy, entonces presidente demócrata de Estados Unidos, “firmó e hizo oficial la política de cerco económico a Cuba”.

El presidente cubano subrayó que 12 Gobiernos de Estados Unidos, de ambos partidos: demócrata y republicano, “han ido transformando en bloqueo genocida”.

Y apuntó que se trata de una guerra económica, como en su momento lo dijo el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro.

Hace 64 años, el 3 de febrero de 1962, un presidente demócrata, John F. Kennedy, firmó e hizo oficial la política de cerco económico a #Cuba.



Doce administraciones de ambos partidos la han ido transformando en #BloqueoGenocida. Como dijo #Fidel, esto se llama GUERRA ECONÓMICA. pic.twitter.com/iR0jaCmgjK — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 3, 2026

