Detienen a Emir “N”, Operador de Los Chapitos, por Ataque a Diputados de MC en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de uno de los responsables del ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya.

En un mensaje publicado en redes sociales hoy, 3 de febrero de 2026, el funcionario federal detalló que el sujeto era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

Fue detenido en una acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), agregó.

“Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune como lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum”, apuntó el titular de la SSPC.

¿Quién es el detenido?

De acuerdo con información oficial, se trata de Jesús Emir “N”, alias Compa güero y/o Radio 13, operador del Cártel de Sinaloa, de la facción Los Chapitos.

El sujeto fue capturado en Culiacán y se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, dos equipos telefónicos y un vehículo.

¿Cómo se encuentran los diputados?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Sinaloa, el diputado Sergio Torres Félix sigue en estado grave luego del ataque armado registrado en la ciudad de Culiacán.

Aunque presenta una evolución del tratamiento que recibe en terapia intensiva, el exalcalde de Culiacán permanece bajo manejo médico especializado debido a las heridas provocadas por impactos de bala en la cabeza.

En tanto, la diputada Elizabeth Montoya ha mejorado. La vigilancia para los diputados heridos es extrema.

Cae célula generadora de violencia

En otros hechos, García Harfuch informó que también se logró la detención de una célula generadora de violencia en Navolato, Sinaloa.

Detalló que se detuvo a seis personas, a quienes les aseguraron nueve armas largas, equipo táctico y 3 vehículos con reporte de robo.

Mientras que en Culiacán, personal de la SSPC detuvo a tres personas más con tres armas largas y equipo táctico.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa aprehendió a otras seis personas con ocho armas más. “Resultado el día de ayer en Sinaloa, 16 integrantes del crimen organizando relacionados con violencia en la entidad”, indicó.

