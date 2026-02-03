Piden en Culiacán por el Fin de la Violencia y por la Salud de Diputados Heridos en Ataque

En Culiacán se realizan jornadas de oración y misas para pedir por la paz y el fin de la violencia en la entidad.

"Quiero tranquilidad, paz, como éramos antes, vivir tranquilos, felices con nuestras familias", pide una ciudadana.

Se celebran misas especiales en la iglesia de La Lomita, en las que amigos, familiares y feligreses se reúnen para orar por la recuperación de los legisladores Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, heridos durante un ataque armado el pasado 28 de enero.

Odilia, una ciudadana asegura:

Es inseguridad no, uno lucha con eso, pero no tengo esa tranquilidad permanente de salir a gusto, con la familia y con los hijos

"Seguridad de estar pues bien ya, y que ojalá todo esto ya baje, y termine, es la esperanza que venimos a pedir por todo", indica otro ciudadano.

Video: En Culiacán, Ciudadanos Realizan Jornadas de Oración para Pedir por la Salud de Diputados Baleados

Salud diputados

A cinco días del atentado, el diputado Sergio Torres Félix permanece hospitalizado en terapia intensiva, donde continúa en manejo médico especializado.

Al respecto Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud en Sinaloa, indicó:

Se encuentra en manejo médico en terapia intensiva, con mejoría leves pero significativas y se mantiene en un estado de gravedad en terapia intensiva

En cuanto a la diputada Elizabeth Montoya se recupera favorablemente. La seguridad en los hospitales donde se encuentran los diputados se reforzó.

Trabajadores de minera

Al sur del estado, en Concordia, se reforzó el operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos el pasado 24 de enero. Participan mil 190 elementos de seguridad: 800 del Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de 3 helicópteros Black Hawk artillados y 2 aviones T6C-Texan, conocidos como "Aviones Texas".

En Sonora, la Fiscalía de Justicia dijo estar dispuesta a coadyuvar con Sinaloa en las labores de búsqueda de los trabajadores de la mina canadiense.

"Nosotros tenemos una denuncia de una familiar de una de estas personas que se presentó aquí en el estado, misma que fue remitida previo acuerdo y comunicación con la Fiscal de Sinaloa, para que se integre a las actuaciones que ellos vienen revisando", indicó Gustavo Rómulo Salas, fiscal general de Sonora.

Con información de N+

