Adolescente Nada 4 Horas para Salvar a su Familia Atrapada en Medio del Mar en Australia

Un adolescente de 13 años de edad se convirtió en un verdadero héroe al nadar durante 4 horas para salvar a su familia atrapada en medio del mar en Sídney, Australia; así logró la hazaña.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el menor fue encontrado por rescatistas, quienes le brindaron los primeros auxilios y catalogaron su acto como “sobrehumano”, dijo Paul Bresland.

Pensé, hombre, eso es increíble, expresó Bresland

Según el experto, el adolescente narró que durante las primeras dos horas nadó con el chaleco salvavidas, pero después fue necesario deshacerse de él para lograr su cometido.

El valiente chico pensó que no lo lograría con el chaleco salvavidas, así que se lo quitó y nadó las siguientes dos horas sin el chaleco

¿Qué pasó con su familia y por qué quedaron atrapados en medio del mar?

Fueron alrededor de cuatro kilómetros hacía la costa los que el adolescente nadó con la finalidad de buscar ayuda para su familia. Lo anterior, porque su mamá y sus dos hermanos menores fueron arrastrados al mar cerca de la localidad turística de Quindalup.

Según el menor, sus familiares practicaban kayak y paddleboard, este último un deporte donde el navegante permanece de pie sobre una tabla larga y ancha, utilizando un remo para desplazarse por el agua.

Debido al temor que le dio perder a sus seres queridos, comenzó a nadar lo más rápido que pudo para llegar a solicitar apoyo. El inspector policial James Bradley consideró que las acciones del adolescente "no pueden ser elogiadas lo suficiente".

Su determinación y coraje salvaron las vidas de su madre y hermanos

Hasta el momento se desconoce con exactitud el estado de salud de toda la familia, lo único que se sabe es que están a salvo.

Con información de AFP

