Video: Perro Sobrevive a Fuerte Explosión por Gas en Casa de Álvaro Obregón, CDMX

La explosión de una vivienda en la colonia Axotla de la alcaldía Álvaro Obregón provocó pánico entre los habitantes. Sin embargo, a pesar del miedo que se vivió, un perro que sobrevivió al fuerte estallido les trajo mucha alegría; así lo rescataron.

De acuerdo con los primeros reportes, poco antes de las 14:30 de este lunes 2 de febrero, un estruendo alertó a los vecinos de la calle Progreso, quienes de inmediato llamaron a los servicios de emergencia a través del 911.

En redes sociales se dio a conocer el video del momento exacto de la explosión en Álvaro Obregón. En las imágenes se observa cuando de manera repentina estalla la vivienda y debido a la fuerza del impacto salen volando la puerta y hasta una barda.

A su paso, la onda expansiva rompió los cristales del inmueble y de aquellos que están cerca de la zona cero. Al sitio llegaron los primeros respondientes, que fueron los elementos de Bomberos de CDMX, así como de Protección Civil de la demarcación.

La zona fue acordonada para comenzar con las primeras indagatorias y así buscar a personas que pudieran estar heridas.

Video: Momento Exacto de la Explosión de una Casa por Acumulación de Gas en Álvaro Obregón

¿Cómo sobrevivió el perrito a la explosión en Álvaro Obregón?

Durante las labores de emergencia, los expertos encontraron a una persona con lesiones, a quien le brindaron atención en una ambulancia. También revisaron a una mujer, quien se identificó como dueña de la casa, ya que presentó una crisis nerviosa.

La afectada narró que no estaban en casa cuando ocurrió la explosión, no obstante, al llegar a su domicilio la impactó mucho ver los daños que dejó el incidente. Además, un perro estaba en el interior de la vivienda.

Las autoridades dieron a conocer el momento exacto en el que el animal tipo husky fue rescatado. Se puede ver cuando el animalito sale acompañado por personal de Protección Civil y camina entre los escombros.

Luego otros integrantes de rescate se acercan a él para llevarlo hasta un lugar seguro y así poder realizarle una revisión médica y descartar alguna lesión.

¡Perrhijo rescatado! Desde el C5 reconocemos la intervención oportuna de las y los Bomberos CDMX ante una deflagración por gas LP en la colonia Axotla, dijo Salvador Guerrero Chiprés

Desde el @C5_CDMX reconocemos la intervención oportuna de las y los @BomberosCDMX ante una deflagración por gas LP en la colonia Axotla, @AlcaldiaAO, que permitió el rescate de un canino y evitó personas lesionadas. Enhorabuena; desde el 9-1-1 nos mantenemos… pic.twitter.com/8JK8G55ryc — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) February 2, 2026

Fiscalía realizará peritaje

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que revisaron el inmueble y predios colindantes para descartar riesgos.

A consecuencia de la onda expansiva, la casa resultó con diversas afectaciones en las siguientes áreas:

Muros de carga y castillos

Vidrios

Cancelería

Portón

Asimismo, resultaron con daños en cancelaría, vidrios y portón, tres inmuebles de la calle Progreso

Como medida de prevención, se realizó la evacuación de vecinos del lugar y se acordonó la zona. En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizará el peritaje correspondiente.

