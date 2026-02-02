Explosión en CDMX: Estallido Destruye Inmueble de la Colonia Axotla en Álvaro Obregón

La explosión de una vivienda provocó la movilización de servicios de emergencia en inmediaciones de la colonia Axotla, alcaldía Álvaro Obregón; esto se sabe.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido cimbró los inmuebles aledaños, los que causó pánico entre los habitantes, quienes de inmediato solicitaron apoyo al 911. Al inmueble ubicado en el cruce de la calle Progreso e Industria, llegaron Bomberos de la CDMX y elementos de Protección Civil de la demarcación.

Recibimos reporte de Explosión en la colonia Axotla, en ⁦Álvaro Obregón. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes del inmueble que fue afectado por la explosión en la alcaldía Álvaro Obregón. En las grabaciones se observa una vivienda de fachada color gris, la cual tiene diversas afectaciones.

El personal de emergencias realiza labores de perimetraje para evitar que las personas se traten de ingresar al inmueble, debido a que se desconoce en qué situación estructural se encuentra.

Video: Explosión Hoy en Inmueble de la Colonia Axotla, en la Álvaro Obregón, CDMX

¿Cómo se originó la explosión en Álvaro Obregón?

Según los primeros reportes, la explosión de la casa en la colonia Axotla de la alcaldía Álvaro Obregón, presuntamente ocurrió debido a una acumulación de gas. De manera preliminar se sabe que una persona resultó lesionada.

#AlMomento Informo que una célula de bomberos atiende una deflagración, provocada por gas LP, en un domicilio de la colonia Axotla, en la Alcaldía Álvaro Obregón. En el lugar se rescató un canino, no se reportan personas lesionadas. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/Mm4Qfuip5H — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) February 2, 2026

Asimismo, se tiene conocimiento que las personas que habitan el domicilio afectado, no se encontraban al momento del estallido. Paramédicos atienden a la dueña de la casa por una crisis nerviosa.

Las autoridades iniciarán una investigación para determinar con exactitud las causas de este accidente y deslindar con responsabilidades si es el caso.

