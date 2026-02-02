Trump Dice que México Dejará de Enviar Petróleo a Cuba y que Sostiene Diálogo con su Gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró durante una conferencia de prensa que México dejará de enviar petróleo a Cuba y que Washington sostiene conversaciones con los líderes cubanos.

Sus comentarios se producen luego de la firma, el 29 de enero, de una orden ejecutiva que permite a Estados Unidos imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la isla.

Petróleo, Venezuela y una "nación fallida"

Trump calificó a Cuba como una nación fallida y aseguró que la isla ya no recibe dinero de Venezuela ni de ninguna otra fuente. En ese marco, el presidente anunció la interrupción del suministro de petróleo mexicano.

"México dejará de enviarles petróleo," afirmó Trump.

Video: Trump Asegura que Cuba Buscará Trato con EUA tras Aranceles a Países que Suministran Petróleo.

Migrantes cubanos y un canal diplomático

El presidente también habló de los migrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos años atrás, describiendo su travesía en balsas por aguas infestadas de tiburones. Muchos de ellos, según Trump, desean visitar a sus familiares en la isla.

"Estamos trabajando con los líderes cubanos," señaló el mandatario, aunque no se proporcionaron detalles sobre su contenido.

México enviará ayuda humanitaria a Cuba

Este mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que su gobierno se coordina con la Embajada de Cuba para determinar los insumos de ayuda humanitaria que se enviarán a la isla.

La mandataria señaló que México seguirá buscando, por vía diplomática, mantener el envío de petróleo sin buscar confrontaciones con Estados Unidos.

Sheinbaum había advertido previamente que la orden ejecutiva de Trump podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, y como parte de sus medidas instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, para establecer comunicación con el Departamento de Estado y conocer el alcance preciso de dicha orden.

CT