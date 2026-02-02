EUA Pide Aplazar al 26 de Marzo la Audiencia contra Nicolás Maduro y su Esposa

El Gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes 2 de febrero de 2026 aplazar la audiencia contra el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que la sesión, originalmente prevista para el 17 de marzo, se realizara al 26 de ese mes.

La solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos".

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas" y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

A principios de enero, Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Estados Unidos, y dijo ser un "prisionero de guerra".

El gobierno de Joe Biden habría considerado arrestar a Nicolás Maduro si salía de Venezuela. Así lo reveló en exclusiva Juan González, funcionario de la administración demócrata, en una entrevista exclusiva con N+ Univisión.

Estados Unidos reconoció a Edmundo González Urrutia en 2024 como presidente electo de Venezuela.

Nicolás Maduro fue capturado por el gobierno de Donald Trump el 3 de enero de 2026.

Gobierno de Biden consideró detener a Nicolás Maduro fuera de Venezuela

El gobierno de Joe Biden contempló arrestar a Nicolás Maduro si abandonaba el territorio venezolano. La revelación fue heca en exclusiva a N+ Univisión por Juan González, quien fue director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de Joe Biden, entre 2021 y 2024.

El funcionario de origen colombiano nacionalizado estadounidense también fue subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales en el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, entre 2014 y 2017.

Según explicó, probablemente Nicolás Maduro sabía de esta posibilidad, por lo que habría limitado sus movimientos durante el periodo presidencial del demócrata. En entrevista exclusiva con Línea de Fuego, Juan González declaró:

Si hubiera forma de detenerlo fuera del país, lo hubiéramos hecho. Pero él yo creo sabía de eso y nunca había a lugares donde nosotros teníamos la habilidad de detenerlo

Además, el gobierno de Joe Biden descartó un operativo especial dentro de Venezuela para capturar al mandatario. Bajo el mandato del demócrata, Estados Unidos reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, donde se denunció fraude por parte del chavismo.

Un año antes, en 2023, el régimen chavista y la oposición habían firmado el llamado Acuerdo de Barbados. Por iniciativa de diplomáticos de Barbados (donde se firmó el pacto), Noruega, Rusia, México, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos, el gobierno de Maduro se comprometió a respetar los derechos políticos de la oposición y respetar los resultados electorales, pero el acuerdo fue ignorado por el régimen.

