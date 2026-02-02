Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 2 de Febrero 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 2 de febrero de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: Cuartoscuro.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

07:50 horas : Cierre de circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 321, en ambos sentidos por presencia de manifestantes a la altura del Poblado Tierra Colorada, fuera de la jurisdicción a cargo de Capufe. Los puntos cerrados son: Dirección Cuernavaca, desde la Plaza de Cobro La Venta y dirección Acapulco, desde la Plaza de Cobro Palo Blanco.

: Cierre de circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 321, en ambos sentidos por presencia de manifestantes a la altura del Poblado Tierra Colorada, fuera de la jurisdicción a cargo de Capufe. Los puntos cerrados son: Dirección Cuernavaca, desde la Plaza de Cobro La Venta y dirección Acapulco, desde la Plaza de Cobro Palo Blanco. 06:00 horas . Autopista Acatzingo–Cd. Mendoza registra neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata; se recomienda encender luces y disminuir la velocidad.

. Autopista Acatzingo–Cd. Mendoza registra neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata; se recomienda encender luces y disminuir la velocidad. 05:57 horas . Restablecida la circulación en la autopista México–Querétaro, km 136, dirección CDMX, tras ser atendido el accidente; el tramo opera con normalidad.

. Restablecida la circulación en la autopista México–Querétaro, km 136, dirección CDMX, tras ser atendido el accidente; el tramo opera con normalidad. 05:55 horas . Se reporta neblina densa del km 133 al 148 de la autopista México–Querétaro; autoridades piden extremar precauciones.

. Se reporta neblina densa del km 133 al 148 de la autopista México–Querétaro; autoridades piden extremar precauciones. 05:41 horas . Continúa lluvia en la autopista Cd. Mendoza–Córdoba, a la altura de Fortín; se recomienda manejar con precaución.

. Continúa lluvia en la autopista Cd. Mendoza–Córdoba, a la altura de Fortín; se recomienda manejar con precaución. 05:37 horas . Persiste reducción de carriles en la autopista México–Querétaro, km 136, dirección CDMX, por maniobras para el retiro de unidades siniestradas.

. Persiste reducción de carriles en la autopista México–Querétaro, km 136, dirección CDMX, por maniobras para el retiro de unidades siniestradas. 03:42 horas . La autopista Durango–Mazatlán, km 201, mantiene circulación intermitente en ambos sentidos mientras continúan las labores para retirar una unidad accidentada.

. La autopista Durango–Mazatlán, km 201, mantiene circulación intermitente en ambos sentidos mientras continúan las labores para retirar una unidad accidentada. 3:36 Horas . Persisten condiciones de neblina en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, en la zona de las Cumbres de Maltrata; se recomienda encender luces, disminuir la velocidad y extremar precauciones.

. Persisten condiciones de neblina en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, en la zona de las Cumbres de Maltrata; se recomienda encender luces, disminuir la velocidad y extremar precauciones. 2:06 Horas . En la autopista México–Querétaro, km 136, dirección CDMX, se registra cierre parcial con reducción de carriles por un choque por alcance entre tractocamiones; la circulación es lenta en la zona.

. En la autopista México–Querétaro, km 136, dirección CDMX, se registra cierre parcial con reducción de carriles por un choque por alcance entre tractocamiones; la circulación es lenta en la zona. 2:01 Horas . Continúa el cierre total a la circulación en ambos sentidos en la autopista Durango–Mazatlán, km 201, por maniobras para el retiro de un tractocamión volcado.

. Continúa el cierre total a la circulación en ambos sentidos en la autopista Durango–Mazatlán, km 201, por maniobras para el retiro de un tractocamión volcado. 1:27 Horas. Se informó del cierre total en ambos sentidos en la autopista Durango–Mazatlán, km 201, por la volcadura de un tractocamión.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 192+800 de la carretera Puebla-Orizaba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/7Ip6iGUxjp — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 2, 2026

1:12 Horas . Se restableció la circulación en la autopista Ciudad Obregón–Guaymas, km 81, dirección Guaymas, luego de que el accidente fuera atendido; el tramo opera con normalidad.

. Se restableció la circulación en la autopista Ciudad Obregón–Guaymas, km 81, dirección Guaymas, luego de que el accidente fuera atendido; el tramo opera con normalidad. 00:00 horas. En Puebla se registra cierre parcial de circulación por accidente vial a la altura del km 192+800 de la carretera Puebla–Orizaba; autoridades piden atender la señalización y conducir con precaución.

Historias recomendadas:

ASJ