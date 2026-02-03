Inicio Ciudad de México Incendio en la GAM Hoy 3 de Febrero 2026: ¿Qué Pasó en Predio de Colonia Guadalupe Insurgentes?

Incendio en la GAM Hoy 3 de Febrero 2026: ¿Qué Pasó en Predio de Colonia Guadalupe Insurgentes?

Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar del incendio para combatir el fuego

Bomberos de la CDMX atienden un fuerte incendio en un predio ubicado en la colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero

Una emergencia se registró la mañana de hoy, 3 de febrero de 2026, por el incendio de un inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos qué pasó en la colonia Guadalupe Insurgentes.

El fuerte incendio comenzó a consumir el inmueble, que no estaba habitado, de acuerdo con los primeros reportes.

Bomberos de la Ciudad de México y autoridades de Protección Civil acudieron al lugar del incendio para atender la emergencia en el predio, ubicado cerca de la Avenida Insurgentes Norte, a la altura del Eje 3 Norte.

Noticia relacionada: Homicidio en Gustavo A. Madero Hoy: Muere Hombre por Agresión con Arma Blanca en CDMX

Incendio consume taller automotriz

Juan Manuel Cova, director general del Cuerpo de Bomberos de CDMX, informó que el incendio se registró en un taller automotriz, donde también se almacenaba material para reciclaje como cartón y PET.

Alrededor de las 07:00 horas de este martes, el incendio fue confinado, detalló el Jefe Vulcano.

Luego de la extinción del fuego, los Bomberos se dedicaron al enfriamiento y la remoción de escombros.

