Homicidio en Gustavo A. Madero Hoy: Muere Hombre por Agresión con Arma Blanca en CDMX

La madrugada de hoy, 3 de febrero de 2026, un hombre murió luego de ser agredido con un arma blanca en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron sobre la calle Oriente 91, en la colonia Emiliano Zapata, hasta donde se movilizaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y los servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades fueron alertadas sobre un hombre herido por arma blanca, por lo cual se solicitó el apoyo de paramédicos.

Sin embargo, cuando los servicios de emergencia llegaron, el hombre de aproximadamente 35 años de edad ya no presentaba signos vitales.

Detención de presuntos agresores

Según información preliminar, la víctima habría tenido una discusión con dos hombres, quienes fueron detenidos minutos después por los agentes de la SSC.

En tanto, la persona fallecida fue identificada en el lugar de los hechos por sus familiares.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Muere ciclista arrollado

En otros hechos, también entre la noche de ayer y las primeras horas de este martes murió un ciclista arrollado por una unidad del Metrobús.

El percance ocurrió sobre la Avenida Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco. La víctima circulaba en su bicicleta por los carriles confinados del transporte cuando fue impactado por la unidad.

Al sitio llegaron sus familiares, así como los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo e indagatorias correspondientes.

