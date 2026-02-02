Mujer Muere tras Ser Atacada con Arma Blanca por su Expareja en Querétaro: Esto Sabemos

Una mujer perdió la vida tras ser atacada con un arma punzocortante la noche del viernes 30 de enero, en el cruce de la avenida Universidad y la calle Francisco Peñúñuri, luego de salir de laborar de una farmacia ubicada en la zona.

De acuerdo con versiones de testigos, la víctima se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada a pocos metros de su centro de trabajo por quien habría sido su expareja sentimental. Ambos sostuvieron una discusión que escaló cuando el individuo presuntamente sacó un arma blanca y la lesionó en repetidas ocasiones, para después huir del lugar, dejando a la mujer tendida sobre la vía pública.

¿Qué pasó cuando llegaron los paramédicos?

Personas que se encontraban en el sitio se percataron de que la mujer permanecía tirada sobre el pavimento, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 9-1-1. Minutos más tarde, paramédicos arribaron al lugar y le brindaron atención médica prehospitalaria; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se desató una persecución al ubicar al responsable

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, acordonaron la zona e iniciaron un operativo de búsqueda con apoyo de monitoristas del C4 para localizar al presunto responsable, quien aún se encontraba en las inmediaciones. Al ser ubicado, el sujeto intentó darse a la fuga, lo que derivó en una persecución que concluyó con su detención sobre los carriles de avenida Universidad, con dirección a 5 de Febrero.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente, autoridad que se encargaría de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación legal en las próximas horas.

