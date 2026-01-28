Hallan Restos Humanos en Presunta Fosa Clandestina en San Juan del Río, Querétaro

En la comunidad de La Llave, en San Juan del Río, Querétaro, fueron localizados restos óseos humanos al interior de una presunta fosa clandestina.

¿Cómo encontraron la presunta fosa clandestina?

El hallazgo fue reportado por el Colectivo Desaparecidos Querétaro, luego de recibir una llamada anónima que alertaba sobre la posible ubicación de restos humanos. Tras la notificación, se solicitó de inmediato el acompañamiento y resguardo del sitio por parte de las autoridades correspondientes.

Los indicios visibles en la zona incluyen restos humanos envueltos en prendas de vestir, así como algunas cobijas e indicios balísticos.

El colectivo señaló que, a pesar de la presencia de corporaciones de seguridad municipales y estatales, las familias afectadas continúan a la espera de los dictámenes y resultados de los peritajes que realizará la Fiscalía General de la República para determinar la identidad de las víctimas y las circunstancias del hecho.

