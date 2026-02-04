Pemex Aclara Si Se Mantendrán Contratos de Petróleo con Cuba

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodíguez Padilla, aclaró este miércoles 4 de febrero de 2026 si se mantendrá el contrato de venta de petróleo a Cuba.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario fue cuestionado sobre la venta de petróleo a la isla, ante los amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que envíen el combustible a Cuba.

Si tenemos disponibilidad sí (se mantendrá el contrato), pero como yo les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones.

Así contestó Rodríguez Padilla, quien añadió que ya se han tenido que cancelar contratos, por lo que en marzo éstos comenzarán a reducirse, debido a que “el proceso de refinación que traemos es muy alto”.

¿Qué tipo de contrato hay con Cuba?

El director general de Pemex aclaró que únicamente se tiene un contrato con Cuba, que data de 2023, e hizo énfasis en que es un contrato comercial como el que se tiene con otros países.

“Trabajamos con más de 50 países el comercio de combustible, de crudo y derivados, y con ellos (Cuba) lo tenemos como con cualquier país”, indicó.

De acuerdo con Rodríguez, se trata de un contrato abierto; “es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad”, dijo.

También comentó que para México la venta de petróleo a Cuba representa muy poco, y explicó que el año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo, por lo que refirió que incluso es más un tema humanitario, aunque también por razones comerciales.

Al ser cuestionado por las cifras de las ventas, dio a conocer que en 2025 se vendió a Cuba crudo y petrolíferos por el orden de 496 millones de dólares, mientras que la cifra de 2023 ascendió a 367 millones de dólares.

Además, aseguró que Cuba ha pagado conforme al contrato; “son muy formales en sus pagos”, señaló.

Vías diplomática con EUA

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se están buscando todas las vías diplomáticas para resolver el tema de los aranceles de la administración Trump, pues dijo que no se quiere afectar a México.

Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba, por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, que no queremos afectar a México tampoco. Y al mismo tiempo vamos a enviar ayuda humanitaria, mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo.

Reiteró que no se quiere afectar a nuestro país, pero recordó que existe el contrato con la isla.

“Para eso son las vías diplomáticas que estamos usando, para que se pueda seguir apoyando a la isla, al pueblo de Cuba”.

Recordó que además del tema del combustible, México mantiene también contratos de médicos y compra de medicamentos y vacunas con la nación caribeña.

La mandataria nacional comentó que se ayuda a dicho país así como a otros lugares del mundo que han tenido afectaciones por situaciones meteorológicas, como California, Texas, Chile y Haití.

“Ahí donde nos necesitan ahí vamos a estar, porque México es un país y un pueblo solidario”, refrendó.



