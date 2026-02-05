Criptomonedas, el Nuevo Foco de Estados Unidos contra Lavado de Dinero de Cárteles Mexicanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) intensificó sus acciones contra las fuentes financieras de los cárteles del narcotráfico más violentos de México, centrando su atención en intermediarios que utilizan criptomonedas como método de lavado de dinero.

Según las autoridades estadounidenses, estas organizaciones criminales han sofisticado sus tácticas para canalizar las ganancias del narcotráfico desde diversas ciudades estadounidenses directamente hacia los líderes de grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en México.

El reciente procesamiento de cuatro individuos extraditados ofrece una visión profunda sobre estas oscuras redes de lavado de dinero, las cuales buscan evadir la detección fronteriza para continuar financiando la introducción de drogas peligrosas en territorio norteamericano.

De acuerdo con Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, “si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer", así lo dijo en entrevista con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

La entrega de narcotraficantes de México a Estados Unidos

Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el gobierno de México ha entregado a más de 90 reos vinculados con el narcotráfico, quienes eran buscados por fiscales estadounidenses por delitos que incluyen tráfico de drogas, tráfico de personas y lavado de dinero.

Altos funcionarios del Departamento de Justicia aseguran que el traslado de figuras de los cárteles a Estados Unidos tiene como objetivo hacer más que enviar un mensaje disuasorio.

También se podría lograr que presenten acusaciones contra otros líderes de alto nivel si los acusados cooperan, lo que permitiría que los fiscales lleguen a niveles más altos en el liderazgo de los cárteles.

Con información de N+ y AP.

