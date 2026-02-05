¿Quién es Diego 'N', Alcalde de Tequila, Vinculado con el CJNG, y de Qué lo Acusan?

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y tres funcionarios de ese municipio fueron detenidos por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Te decimos quién es el edil y de qué lo acusan.

Se informó que Fuerzas federales ejecutaron 5 órdenes de cateo en distintos domicilios de los municipios de Tequila y Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, donde se cumplimentó la orden de aprehensión que existía en contra del acalde de Tequila.

En los operativos también fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento, se trata de:

Juan Manuel Pérez sosa, director de seguridad pública.

Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de catastro y predial.

Isaac Carbajal Villaseñor, director de obras públicas.

#ÚltimaHora | El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Diego ’N’, presidente municipal de Tequila, Jalisco.https://t.co/qfjYSEilLp — NMás (@nmas) February 5, 2026

Todos los servidores públicos detenidos mediante un operativo conjunto coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), presuntamente están relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es Diego Rivera Navarro, alaclde de Tequila?

Diego Rivera Navarro es el actual alcalde de Tequila, Jalisco, hasta el 2027, tiene 45 años aproximadamente; llegó al cargo postulado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Poco se sabe de su vida personal y profesional, pues no hay un currículum oficial que haya compartido con la población o los medios de comunicación.

La Fiscalía Anticorrupción recibió varias denucnias contra el edil, algúnas de ellas fueron presentadas por el cierre del Museo Nacional del Tequila que se realizó sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical “Los alegres del barranco”, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho‘, líder del CJNG.

Video: Operación Enjambre: Detienen a Diego "N", Presidente Municipal de Tequila, Jalisco

Al respecto, el partido Morena en Jalisco indicó que serán respetuoso de las investigaciones y del debido proceso ya que "la justicia debe aplicarse sin excepciones".

Morena es un movimiento que cree y defiende el Estado de Derecho. En este y en cualquier caso, nuestra posición es clara y consistente: nadie está por encima de la ley.

📣COMUNICADO OFICIAL



Morena Jalisco será siempre respetuoso de las investigaciones y del debido proceso.

La justicia debe aplicarse sin excepciones. pic.twitter.com/7j49UpBpwQ — Morena Jalisco (@_MorenaJalisco) February 5, 2026

¿De qué lo acusan?

Mediante sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó hoy, 5 de febrero de 2026, que bajo la Operación Enjambre, el alcalde también es investigado por:

Presuntamente encabezar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras.

Las autoridades señalan que Rivera Navarro lideraba una red de corrupción dentro del ayuntamiento, dedicada al cobro ilegal a empresarios y al desvío de recursos públicos.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Con información de N+

