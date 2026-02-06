Familiares Exigen la Localización de José Ángel, Minero Zacatecano Desaparecido en Sinaloa

El joven Jose Ángel Hernández, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador, tenía 8 meses trabajando en la mina canadiense de Concordia, Sinaloa y, hoy, es uno de los 10 mineros que presuntamente fueron privados de la libertad el 23 de enero.

Su familia señala que el joven, de 37 años, es trabajador y entregado a su pasión: la minería. Además es descrito como alguien cariñoso con su familia y con muchas ganas de superarse. La última vez que fue visto ocurrió durante su periodo de descanso en el estado de Zacatecas, el pasado 15 de enero.

Él tenía ya 8 meses trabajando por allá en esa mina. Él iba a trabajar 20 días y regresaba a descansar 15. La última vez que lo tuvimos conviviendo fue el 15 de enero. Toda mi familia fuimos allá con él para disfrutar un momento Anónimo

¿Qué se sabe sobre la búsqueda de los mineros en Sinaloa?

Las actualizaciones sobre su búsqueda son pocas; sus allegados, que por temor prefirieron el anonimato, confirmaron que no fueron informados sobre la localización de las pertenencias de los 10 trabajadores mineros desaparecidos.

Ya toda la información que tenemos pues es a través de los medios de comunicación. Pregunta uno, no, ya ya no corresponde a la procuraduría del Estado, ya la agarró la Procuraduría General de la República. Así casi no lo traen y andan haciendo las indagaciones y todo Anónimo

Sufren tras la desaparición de sus familiares

Con un nudo en la garganta, recuerdan aquel 23 de enero, cuando la empresa minera les informó que José Ángel había sido víctima de desaparición forzada. Cada día la angustia y desesperación aumentan más.

Los familiares estamos angustiados, que la autoridad redoble esfuerzos, que uno más sean palabras, sino que se traduzca en hechos que nos busquen y nos los entreguen vivos Anónimo

Dentro de los 10 mineros desaparecidos se encuentra también el zacatecano Ignacio Salazar, además de José Manuel Castañeda, Antonio Valdez, Antonio Jiménez, Javier Vargas, Antonio Esparza, Javier Valdez, Saul Ochoa y Miguel Tapia.

