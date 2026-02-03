Fiscalía de Sonora Suma Dos Denuncias por Mineros Desaparecidos en Concordia, Sinaloa

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó este martes, 3 de febrero, que han recibido dos denuncias por desaparición de trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron privados de su libertad, donde algunos son originarios de Sonora.

Puntualizó que ambas denuncias fueron canalizadas a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, para que sean integradas a la carpeta de investigación que se mantiene abierta.

Reiteró su disposición a atender denuncias de los familiares de las víctimas y a colaborar con su homóloga de Sinaloa, para ayudar a dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Fiscalía General de Justicia de Zacatecas emite fichas de búsqueda por dos mineros desaparecidos

A la par que Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la emisión de las cédulas de búsqueda de Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, y José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, mineros zacatecanos reportados como desaparecidos desde el 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, ambos trabajadores forman parte del grupo de 10 mineros privados de la libertad en el sur del estado de Sinaloa.

Reportero: Ángel Lozano N+

Historias recomendadas:

JGMR